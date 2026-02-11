Mâm cỗ 'rảnh tay' là gì mà người Hà Nội thi nhau mua?

TPO - Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề, dù vẫn còn 3 ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ, nhiều người lao động đã tranh thủ thu xếp thời gian để sắm sửa Tết. Hàng Việt "phủ sóng" nhiều hơn, cạnh tranh cả về giá cả, mẫu mã. Những mâm cỗ "rảnh tay", đồ chế biến sẵn cũng trở thành xu hướng được lòng các bà nội trợ.

Sau giờ tan ca, nhiều người ghé cửa hàng, siêu thị mua đồ Tết, không khí mua sắm có phần tấp nập hơn. Ghi nhận tại các điểm bán lẻ cho thấy, quầy bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm khô và quà biếu là những khu vực thu hút khách nhiều nhất.

Hàng Việt "phủ sóng" nhiều hơn tại các siêu thị, cửa hàng, cạnh tranh cả về giá cả, mẫu mã.

Hàng hóa phục vụ Tết mang thương hiệu quen thuộc, sản xuất trong nước như có phần áp đảo cả về số lượng so với hàng ngoại, xu hướng ưu tiên hàng Việt tiếp tục được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Khảo sát tại một số hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội, nhiều combo bánh kẹo Tết gồm 5-6 sản phẩm sản xuất trong nước có giá chỉ hơn 100.000 đồng, trong khi mâm cỗ Tết trọn gói 6-7 món được bán với mức dưới 500.000 đồng.

Mâm cỗ Tết trọn gói chưa tới 500.000 đồng.

Sự tiện lợi và hợp túi tiền này giúp việc chuẩn bị Tết trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt với các bà nội trợ và gia đình trẻ. Chị Nguyễn Thị Hòa (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, năm nay gia đình lựa chọn sắm Tết theo hướng gọn nhẹ và tiện lợi hơn. “Công việc cuối năm rất bận, tôi lại nghỉ sát Tết, sau đó về quê nên không có nhiều thời gian chuẩn bị. Đồ ăn Tết tôi ưu tiên mua thêm các sản phẩm chế biến sẵn để đỡ vất vả”, chị Hòa chia sẻ.

Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm cũng khiến chị Hoà “đau đầu” khi đi chợ Tết. Bà nội trợ cho biết: “Vừa qua có nhiều vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện, nên chọn gì tôi cũng phải kỹ càng hơn, dù là đồ sơ chế, hay đã nấu cũng phải rõ ràng nguồn gốc, có hạn sử dụng. Chủ yếu, tôi mua từ người quen bán thêm dịp Tết, tin tưởng họ làm cho gia đình cùng ăn. Một số món thì mua ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn, có thương hiệu”.

Tính toán đồ lễ cho các mâm cúng tất niên, giao thừa, mùng 1 và lễ hóa vàng, chị Quỳnh Trang (Hà Đông, Hà Nội) cho biết năm nay gia đình chị chủ động đặt sẵn nhiều món chế biến sẵn. Cụ thể, chị đặt 4 hộp nem truyền thống và nem hải sản, 2 set canh măng, 1kg giò lụa cùng các món ăn kèm như tôm cuộn khoai tây, bắp bò muối, kiệu muối… tổng chi phí gần 3 triệu đồng.

Theo chị Trang, đồ chế biến sẵn ngày càng đa dạng về món và chất lượng, trở thành “cứu cánh” cho những gia đình bận rộn dịp Tết. “Thay vì phải lo đủ thứ, tôi chỉ cần làm thêm rau, nấu canh đơn giản, cắm cơm, đồ xôi cho mấy ngày Tết là ổn. Đồ mua sẵn bảo quản tủ đông có thể để qua Tết” chị Trang chia sẻ.

Đồ chế biến sẵn ngày càng đa dạng.



Các điểm bán thực phẩm Tết, kinh doanh online cũng vào cao điểm làm hàng, ship hàng. Một nhân viên nhà hàng trên phố Tô Hiến Thành (Hà Nội) cho biết đã ngừng nhận đặt cỗ Tết trọn gói lượng đơn quá tải. Theo kế hoạch, trong hai ngày 27 và 28 Tết, toàn bộ các đơn đặt trước sẽ được giao tới khách hàng. “Hiện, bếp chỉ tập trung làm theo các đơn đã chốt. Một số món lẻ nếu bếp làm dư so với kế hoạch, chúng tôi sẽ đăng thông tin lên Facebook để khách lẻ đặt mua”, nhân viên nhà hàng chia sẻ.

Các hệ thống siêu thị cũng ghi nhận không khí mua sắm nhộn nhịp hơn. Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, sức mua của người dân bắt đầu tăng mạnh, lượng khách đổ về siêu thị hiện đông gấp 3-4 lần so với ngày thường. Các nhóm hàng có sức mua cao là giỏ quà, hộp quà Tết; bia, nước ngọt; đặc sản, bánh kẹo.

Một số siêu thị tăng giờ mở cửa, hoạt động xuyên Tết, hoặc chỉ nghỉ ngày mùng 1.

Hệ thống siêu thị này cũng cho biết đã làm việc với các nhà cung cấp từ cách đây 4-5 tháng để chốt số lượng hàng hóa, nguồn cung ổn định… yêu cầu cam kết cụ thể về tiến độ giao hàng, đặc biệt là các nhóm hàng thiết yếu mang tính thời vụ Tết.

Một số hệ thống mở xuyên Tết hay chỉ nghỉ duy nhất mùng 1, tăng giờ mở cửa các ngày trước Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Hệ thống Go! Mở cửa tới 23 giờ.