24 tháng Chạp: Đào nở sớm, khách thưa thớt, làng Nhật Tân như... mất Tết

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều vườn đào Nhật Tân, Hà Nội bước vào vụ với tâm thế thấp thỏm. Hoa nở sớm, khách thưa thớt, vẫn chưa có không khí nhộn nhịp như thường lệ.
Giữa những tán đào hồng rực, chủ vườn tỉa bớt cành, giữ dáng cho cây và hạn chế hoa nở thêm. Với những cây đã nở rộ, nhiều hộ chấp nhận giảm giá hoặc chuyển hướng chăm sóc để dưỡng cây cho vụ sau.
Dù hoa vẫn nở hồng khắp bãi bồi ven sông Hồng, người trồng đào Nhật Tân bước vào Tết Bính Ngọ với nhiều trăn trở. Sau một năm phụ thuộc vào thời tiết và con nước, họ mong giữ được vườn cây và giữ được nghề truyền thống của đất kinh kỳ.