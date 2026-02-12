Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hà Nội:

24 tháng Chạp: Đào nở sớm, khách thưa thớt, làng Nhật Tân như... mất Tết

Dương Triều

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều vườn đào Nhật Tân, Hà Nội bước vào vụ với tâm thế thấp thỏm. Hoa nở sớm, khách thưa thớt, vẫn chưa có không khí nhộn nhịp như thường lệ.

tp-dao-nhat-tan00017.jpg
Thời điểm này mọi năm, nhiều vườn còn giữ được thế nụ khum chờ đúng dịp giao thừa. Tuy nhiên năm nay, không ít cây đã bung nở rực rỡ từ sớm do ảnh hưởng của đợt nắng ấm xen mưa nhỏ gần đây. Việc “hãm” hoa gần như không đạt hiệu quả.
tp-dao-nhat-tan00021.jpg
tp-dao-nhat-tan00009.jpg
tp-dao-nhat-tan00019.jpg
Giữa những tán đào hồng rực, chủ vườn tỉa bớt cành, giữ dáng cho cây và hạn chế hoa nở thêm. Với những cây đã nở rộ, nhiều hộ chấp nhận giảm giá hoặc chuyển hướng chăm sóc để dưỡng cây cho vụ sau.
tp-dao-nhat-tan00008.jpg
Ngày 24 tháng Chạp, không khí mua bán tại một số vườn không còn cảnh chen chân như các năm trước. Lượng khách đến xem chủ yếu là người mua cành nhỏ hoặc khách quen đã đặt trước. Các chủ vườn cho biết sức mua năm nay giảm rõ rệt.
tp-dao-nhat-tan00014.jpg
Phù hợp với không gian nhà phố và chung cư, cành đào huyền được ưa chuộng. Giá dao động 1-2 triệu đồng mỗi cành tùy kích thước. Trong khi đó, phân khúc đào thế, đào cổ thụ giá cao giao dịch chậm hơn.
tp-dao-nhat-tan00018.jpg
Chiều 24 tháng Chạp, một số gia đình đến tham khảo giá, chụp ảnh rồi cân nhắc. Anh Minh (ở Cầu Giấy) cho biết năm nay chọn cành đào nhỏ thay vì cây lớn như mọi năm. “Kinh tế khó khăn nên gia đình tiết giảm chi tiêu. Cành nhỏ vừa phải, giá khoảng 200.000-300.000 đồng là hợp lý”, anh nói.
tp-dao-nhat-tan00004.jpg
Anh Nam (ở Tây Hồ) chia sẻ thêm: “Hoa năm nay nở sớm nên cũng lo không giữ được lâu. Tôi chọn cành còn nhiều nụ để chơi được qua mùng 3-4”.
tp-dao-nhat-tan00010.jpg
tp-dao-nhat-tan00023.jpg
tp-dao-nhat-tan00013.jpg
Dù hoa vẫn nở hồng khắp bãi bồi ven sông Hồng, người trồng đào Nhật Tân bước vào Tết Bính Ngọ với nhiều trăn trở. Sau một năm phụ thuộc vào thời tiết và con nước, họ mong giữ được vườn cây và giữ được nghề truyền thống của đất kinh kỳ.
tp-dao-nhat-tan00020.jpg
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua bán tại nhiều vườn đào khá trầm lắng.
tp-vuon-dao-nhat-tanddt-2065.jpg
Tại khu vực Phú Thượng cách đó vài km, một số diện tích từng trồng đào nay đã chuyển sang hoa màu ngắn ngày. Sau ba tháng ngập úng, nhiều hộ mất trắng, không đủ vốn tái canh nên chọn phương án an toàn hơn để có thu nhập dịp cuối năm.
Dương Triều
