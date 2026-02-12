Hà Nội: 24 tháng Chạp: Đào nở sớm, khách thưa thớt, làng Nhật Tân như... mất Tết

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều vườn đào Nhật Tân, Hà Nội bước vào vụ với tâm thế thấp thỏm. Hoa nở sớm, khách thưa thớt, vẫn chưa có không khí nhộn nhịp như thường lệ.