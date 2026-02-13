Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Loạt cá nhân giao dịch 'chui', thao túng cổ phiếu bị xử lý

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố loạt quyết định xử phạt, trong đó, một số cá nhân có hành vi thao túng thị trường, mua bán "chui" cổ phiếu bị phạt đến hàng tỷ đồng.

UBCKNN xác định, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 30/12/2022, bà Bùi Thị Phương Thúy (Hà Nội) đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PAS (CTCP Quốc tế Phương Anh), nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, tính toán cho thấy, bà Thúy không có khoản thu trái pháp luật.

UBCKNN quyết định cấm bà Thuý giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 13/2/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/1/2026.

ck-0937.jpeg
Xử phạt 1 cá nhân và 16 người cho mượn tài khoản để thao túng cổ phiếu PAS.

Bên cạnh đó, UBCKNN còn xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bao gồm ông Nguyễn Đình Huy, bà Đinh Thị Hương, ông Vũ Minh Quân, bà Bùi Thị Hương Giang, bà Trần Thị Phương Thúy, ông Nguyễn Tuấn Mạnh, ông Nguyễn Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Nghĩa, bà Trần Thị Hương Giang, bà Nguyễn Hồng Vân, bà Bùi Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Phượng, ông Phạm Hoàng Kiên, ông Nguyễn Văn Toản, và bà Hà Thị Hương Giang.

Các cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 16 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, nhóm này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 13/2/2026; và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 13/2/2026.

Ngoài trường thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý cũng vừa ra quyết định xử phạt một số cá nhân khác do giao dịch “chui”.

Ông Vũ Đức Quân - thành viên Hội đồng quản trị CTCP SIMCO Sông Đà (mã SDA) - bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng 200 triệu đồng. Cụ thể, ông Quân bán 1 triệu cổ phiếu SDA từ ngày 1/6/2023 đến ngày 2/6/2023, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài phạt tiền, UBCKNN áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Việt Linh
#thao túng thị trường #phạt chứng khoán #UBCKNN #giao dịch chui #cổ phiếu PAS #vi phạm chứng khoán #xử phạt tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục