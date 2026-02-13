VietinBank - Dấu ấn tăng trưởng toàn diện của ngân hàng chủ lực

Năm qua, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế. Từ nỗ lực đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đến việc mở rộng mạng lưới tại các thị trường quốc tế… đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và đất nước.

Tiên phong thực hiện chính sách của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội

Bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy VietinBank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn toàn diện công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động. VietinBank đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, thực chất ngay từ đầu năm trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả, tối ưu chi phí và đẩy mạnh số hóa. Kết thúc năm 2025, dư nợ tín dụng của VietinBank đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 16% - cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước. VietinBank tiếp tục giữ mức lãi suất cho vay cạnh tranh, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Đồng thời, VietinBank đã dành trên 600 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Triển khai các trọng tâm kinh doanh, tăng trưởng thu nhập lõi đảm bảo hiệu quả bền vững

Năm 2025, quy mô tổng tài sản của VietinBank lần đầu vượt mức 100 tỷ USD, tăng hơn 16% so với cuối năm 2024 doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành quả trên có được từ việc tích cực, quyết liệt triển khai các chủ điểm trọng tâm kinh doanh.

VietinBank thu hút thêm 2 triệu khách hàng (KH) mới, giữ vững vị trí Top 2 thị phần tín dụng và huy động vốn.

Đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu bền vững, thu ngoài lãi đóng góp khoảng 27% tổng thu nhập. Quy mô CASA bình quân tăng trên 24%, tỷ trọng CASA cuối kỳ đạt trên 25% là mức cao nhất lịch sử.

VietinBank cũng đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái KH và hoàn thiện chiến lược phát triển công ty con để cung cấp dịch vụ toàn diện.

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng, quản trị chất lượng dịch vụ toàn diện theo hành trình

VietinBank đạt được những bước tiến quan trọng trong chuyển đổi công tác quản lý chất lượng dịch vụ theo hướng lấy KH làm trung tâm, tiệm cận các thông lệ quốc tế về quản trị trải nghiệm KH (Customer Experience - CX). Nổi bật là việc triển khai thành công Dự án CX, hoàn thiện mô hình CX trên toàn hệ thống. Chuẩn hóa công cụ đo lường, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và hiệu quả vận hành.

Kiện toàn mạng lưới, mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực

VietinBank tiếp tục tập trung tái cơ cấu nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, sắp xếp bộ máy chuyên môn hóa cao đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với thay đổi của thị trường, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, VietinBank triển khai đồng bộ Đề án “Tinh gọn, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ VietinBank”, trong đó thực hiện rà soát, sắp xếp lại đối với các đơn vị từ Trụ sở chính đến chi nhánh (CN). Đề án nhằm tối ưu hóa hoạt động, tránh chồng chéo trong quy trình phối hợp và gia tăng hiệu quả công tác giám sát, nhận diện từ xa, sớm thông qua hệ thống dữ liệu. VietinBank tiên phong, chủ động rà soát toàn diện hiệu quả mạng lưới CN, phòng giao dịch (PGD), xây dựng phương án tái cơ cấu nhằm tinh gọn mạng lưới (rút giảm hơn 100 PGD trong năm 2025); xây dựng và triển khai chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ, khoa học dữ liệu và đổi mới sáng tạo; triển khai cơ chế tiền lương, thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ đặc biệt, cạnh tranh đảm bảo thu hút và giữ chân nhân tài.

Bên cạnh đó, VietinBank nghiên cứu mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, tăng tính hiện diện thông qua thành lập 5 Văn phòng hợp tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Từ đó tăng cường hợp tác với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng nước ngoài; nâng cao hình ảnh, hiện diện thương hiệu của VietinBank trên trường quốc tế.

Tăng tốc chuyển đổi số để tạo đà bứt phá

Năm 2025 đánh dấu bước “tăng tốc” của VietinBank trong Hành trình chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. VietinBank không chỉ ứng dụng công nghệ vào vận hành, mà còn tái định hình mô hình kinh doanh, trải nghiệm KH, nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo năng lực mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn 90 sáng kiến CĐS được triển khai, hơn 99% giao dịch thanh toán đã thực hiện qua kênh số, tỷ lệ giải ngân online đạt 93%. VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu & AI, đẩy mạnh ứng dụng AI trong vận hành, tối ưu nền tảng công nghệ, đồng thời thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, xây dựng văn hóa số trong toàn hệ thống. Đặc biệt, năm 2025, VietinBank vinh dự được Bộ Khoa học & Công nghệ vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với những kết quả tích cực của Chương trình CĐS toàn diện.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và thu hồi nợ xử lý rủi ro

Kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng và chi phí dự phòng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% theo mục tiêu. VietinBank cũng đẩy mạnh CĐS và ứng dụng AI trong quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu lực mô hình đo lường, hệ thống cảnh báo sớm... Công tác quản lý rủi ro công nghệ thông tin và rủi ro hoạt động được tăng cường xuyên suốt từ CN đến PGD, gắn với đổi mới đào tạo và truyền thông nội bộ.

Đặc biệt trong năm 2025, VietinBank thực hiện toàn diện các biện pháp thu hồi nợ xử lý rủi ro, kết quả thu hồi trên 10,5 nghìn tỷ đồng gốc lãi - là mức thu cao nhất trong lịch sử.

Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao hoạt động quản trị tài chính từ công tác giám sát và điều hành tài chính, kiểm soát chi phí hoạt động

VietinBank luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành cân đối vốn, bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, điều chỉnh lãi suất huy động các thang kỳ hạn theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn thanh khoản, tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN.

Triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực vốn tự có, củng cố nguồn lực tài chính để phát triển hoạt động kinh doanh bền vững đồng thời đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 và cải thiện mức đệm vốn dự phòng theo Thông tư 13 và tiến tới tuân thủ thông tư 14/2025/TT-NHNN theo chuẩn mực quốc tế Basel III. Đặc biệt, VietinBank tăng vốn điều lệ thành công từ mức 53.700 tỷ đồng lên 77.670 tỷ đồng, gia tăng bộ đệm tài chính bền vững của ngân hàng trong dài hạn.

Phát triển mô hình kinh doanh mới - Đón đầu xu hướng, mở rộng không gian tăng trưởng

VietinBank chủ động nghiên cứu, phát triển mô hình kinh doanh mới trên cơ sở đón đầu cơ hội từ các chính sách của Chính phủ về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế IFC tại Việt Nam, nắm bắt cơ hội thị trường như xu hướng tài chính xanh, tài chính số, sàn giao dịch số… qua đó đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính Việt Nam.

VietinBank thúc đẩy hợp tác đa dạng đối tác gồm các đối tác quốc tế để phát triển hệ sinh thái số, thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng đến vai trò ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, mang tầm quốc gia và khu vực.

Khẳng định thương hiệu, nâng tầm vị thế

VietinBank ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lần thứ 7 liên tiếp lọt vào TOP 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới; lần thứ 9 được vinh danh trong TOP 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. (Theo Brand Finance).

VietinBank còn đạt nhiều giải thưởng uy tín khác:

• “Sáng kiến API & Ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam” (The Asian Banker)

• “Ngân hàng SME, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp FDI” (Global Banking & Finance Review).

Những thành tựu trên là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới, đồng hành cùng KH và nâng tầm thương hiệu VietinBank trên trường quốc tế.