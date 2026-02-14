Linh vật Ngựa Vàng chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hút du khách

TP - Với mong muốn mang đến một không khí Tết ấm áp và gửi gắm lời chúc bình an đến mỗi hành khách, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vừa chính thức giới thiệu tác phẩm linh vật Ngựa Vàng tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2. Đây là dự án tâm huyết được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm, một người con của vùng đất Quảng Trị, cái tên đã trở nên quá quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật linh vật những năm gần đây.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm trước đó nổi tiếng toàn quốc với khả năng thổi hồn vào các bức tượng linh vật như Hổ (Nhâm Dần), Mèo (Quý Mão) và Rồng (Giáp Thìn), tạo nên những cơn sốt trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp chân thực, có thần sắc riêng biệt và độ hoàn thiện cực cao.

Để hoàn thành tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m này, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc xuyên suốt hơn một tháng ròng rã. Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự kiên cố của khung sắt chịu lực bên trong, bao phủ bởi hơn 60m² alu vàng rực rỡ.

Đáng chú ý, để tạo nên bề mặt hoàn hảo và sống động, các nghệ nhân đã tỉ mỉ cắt ghép từ 150.000 tấm alu nhỏ, giúp linh vật vừa giữ được vẻ uy nghi, vững chãi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt cho không gian cửa ngõ hàng không. Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép đó, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi.

Tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m được lắp ghép, chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép nhỏ, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Cùng với linh vật Ngựa Vàng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn trang trí thêm một số linh vật ngựa có kích cỡ nhỏ, thiết kế các vườn hoa, tiểu cảnh độc lạ tọa lạc tại các vị trí bắt mắt tạo điểm nhấn chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng luôn được các chuyên gia đánh giá là nhà ga xanh, gần gũi và hòa đồng với thiên nhiên

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho dự án chào đón năm mới đặc biệt này, ông Nguyễn Xuân Kiều - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết: “Để mang được biểu tượng Ngựa Vàng về với không gian sân bay đúng dịp Xuân Bính Ngọ, chúng tôi đã chủ động hợp tác nghệ thuật cùng nghệ nhân Đinh Văn Tâm từ 6 tháng trước. Thông qua tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ nhiều bứt phá”.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng là sân bay duy nhất tại Việt Nam được tặng chứng nhận 5 sao Skytrax hai năm liên tiếp 2024 và 2025

Khép lại một năm cũ và mở ra hành trình mới, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng mong muốn linh vật Ngựa Vàng sẽ là biểu tượng của sự may mắn, mang đến niềm vui nhỏ trên mỗi chuyến đi và về của hành khách. Hy vọng rằng, với sự khởi đầu đầy động lực này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới 2026 với tâm thế vững vàng, gặt hái được nhiều thành công và cùng đưa thành phố Đà Nẵng vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế.