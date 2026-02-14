Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Linh vật Ngựa Vàng chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hút du khách

H. Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Với mong muốn mang đến một không khí Tết ấm áp và gửi gắm lời chúc bình an đến mỗi hành khách, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vừa chính thức giới thiệu tác phẩm linh vật Ngựa Vàng tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2. Đây là dự án tâm huyết được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm, một người con của vùng đất Quảng Trị, cái tên đã trở nên quá quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật linh vật những năm gần đây.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm trước đó nổi tiếng toàn quốc với khả năng thổi hồn vào các bức tượng linh vật như Hổ (Nhâm Dần), Mèo (Quý Mão) và Rồng (Giáp Thìn), tạo nên những cơn sốt trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp chân thực, có thần sắc riêng biệt và độ hoàn thiện cực cao.

Để hoàn thành tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m này, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc xuyên suốt hơn một tháng ròng rã. Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự kiên cố của khung sắt chịu lực bên trong, bao phủ bởi hơn 60m² alu vàng rực rỡ.

Đáng chú ý, để tạo nên bề mặt hoàn hảo và sống động, các nghệ nhân đã tỉ mỉ cắt ghép từ 150.000 tấm alu nhỏ, giúp linh vật vừa giữ được vẻ uy nghi, vững chãi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt cho không gian cửa ngõ hàng không. Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép đó, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi.

anh-1.jpg
Tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m được lắp ghép, chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép nhỏ, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Cùng với linh vật Ngựa Vàng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn trang trí thêm một số linh vật ngựa có kích cỡ nhỏ, thiết kế các vườn hoa, tiểu cảnh độc lạ tọa lạc tại các vị trí bắt mắt tạo điểm nhấn chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán.

anh-2-1.jpg
Nhà ga quốc tế Đà Nẵng luôn được các chuyên gia đánh giá là nhà ga xanh, gần gũi và hòa đồng với thiên nhiên

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho dự án chào đón năm mới đặc biệt này, ông Nguyễn Xuân Kiều - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết: “Để mang được biểu tượng Ngựa Vàng về với không gian sân bay đúng dịp Xuân Bính Ngọ, chúng tôi đã chủ động hợp tác nghệ thuật cùng nghệ nhân Đinh Văn Tâm từ 6 tháng trước. Thông qua tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ nhiều bứt phá”.

anh-3.jpg
Nhà ga quốc tế Đà Nẵng là sân bay duy nhất tại Việt Nam được tặng chứng nhận 5 sao Skytrax hai năm liên tiếp 2024 và 2025

Khép lại một năm cũ và mở ra hành trình mới, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng mong muốn linh vật Ngựa Vàng sẽ là biểu tượng của sự may mắn, mang đến niềm vui nhỏ trên mỗi chuyến đi và về của hành khách. Hy vọng rằng, với sự khởi đầu đầy động lực này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới 2026 với tâm thế vững vàng, gặt hái được nhiều thành công và cùng đưa thành phố Đà Nẵng vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) là đơn vị sở hữu và điều hành khai thác Nhà ga quốc tế thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đồng thời là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và vận hành nhà ga hàng không.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/2017, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, khẳng định vị thế là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung Việt Nam.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận quốc tế, tiêu biểu là chứng nhận 5 sao Skytrax hai năm liên tiếp 2024 và 2025 được trao bởi tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về đánh giá và xếp hạng hàng không, trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu danh giá này. Lọt vào danh sách Top 100 sân bay tốt nhất thế giới.

Đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn trong khu vực và toàn cầu, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, du lịch, và mở rộng giao thương quốc tế cho thành phố Đà Nẵng.

H. Thanh
#Linh vật Ngựa Vàng chào Xuân Đà Nẵng #Nghệ nhân Đinh Văn Tâm và tác phẩm nghệ thuật linh vật #Trang trí Tết tại sân bay quốc tế Đà Nẵng #Chứng nhận 5 sao Skytrax của nhà ga Đà Nẵng #Vai trò của sân bay trong phát triển du lịch và giao thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục