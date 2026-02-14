Linh vật Ngựa Vàng chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hút du khách

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm trước đó nổi tiếng toàn quốc với khả năng thổi hồn vào các bức tượng linh vật như Hổ (Nhâm Dần), Mèo (Quý Mão) và Rồng (Giáp Thìn), tạo nên những cơn sốt trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp chân thực, có thần sắc riêng biệt và độ hoàn thiện cực cao.
Để hoàn thành tác phẩm Ngựa Vàng cao 5m này, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã miệt mài làm việc xuyên suốt hơn một tháng ròng rã. Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự kiên cố của khung sắt chịu lực bên trong, bao phủ bởi hơn 60m² alu vàng rực rỡ.
Đáng chú ý, để tạo nên bề mặt hoàn hảo và sống động, các nghệ nhân đã tỉ mỉ cắt ghép từ 150.000 tấm alu nhỏ, giúp linh vật vừa giữ được vẻ uy nghi, vững chãi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ dịu mắt cho không gian cửa ngõ hàng không. Từng đường nét từ bờm ngựa đến cơ bắp đều được chăm chút tỉ mỉ từ hàng trăm nghìn mảnh ghép đó, toát lên tinh thần dũng mãnh nhưng vẫn đầy sự thanh thoát, gần gũi.
Cùng với linh vật Ngựa Vàng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn trang trí thêm một số linh vật ngựa có kích cỡ nhỏ, thiết kế các vườn hoa, tiểu cảnh độc lạ tọa lạc tại các vị trí bắt mắt tạo điểm nhấn chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho dự án chào đón năm mới đặc biệt này, ông Nguyễn Xuân Kiều - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết: “Để mang được biểu tượng Ngựa Vàng về với không gian sân bay đúng dịp Xuân Bính Ngọ, chúng tôi đã chủ động hợp tác nghệ thuật cùng nghệ nhân Đinh Văn Tâm từ 6 tháng trước. Thông qua tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, chúng tôi hy vọng có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, sự hứng khởi và niềm tin vào một năm mới Bính Ngọ nhiều bứt phá”.
Khép lại một năm cũ và mở ra hành trình mới, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng mong muốn linh vật Ngựa Vàng sẽ là biểu tượng của sự may mắn, mang đến niềm vui nhỏ trên mỗi chuyến đi và về của hành khách. Hy vọng rằng, với sự khởi đầu đầy động lực này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới 2026 với tâm thế vững vàng, gặt hái được nhiều thành công và cùng đưa thành phố Đà Nẵng vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế.
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) là đơn vị sở hữu và điều hành khai thác Nhà ga quốc tế thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đồng thời là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và vận hành nhà ga hàng không.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/2017, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017, khẳng định vị thế là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung Việt Nam.
Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận quốc tế, tiêu biểu là chứng nhận 5 sao Skytrax hai năm liên tiếp 2024 và 2025 được trao bởi tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về đánh giá và xếp hạng hàng không, trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu danh giá này. Lọt vào danh sách Top 100 sân bay tốt nhất thế giới.
Đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng với các thành phố lớn trong khu vực và toàn cầu, Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, du lịch, và mở rộng giao thương quốc tế cho thành phố Đà Nẵng.