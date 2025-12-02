Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng định hình trải nghiệm thân thiện với gia đình qua từng điểm chạm

Khi di chuyển cùng trẻ nhỏ, các gia đình cần những điều kiện phù hợp để chăm sóc trẻ, từ nơi thay tã, pha sữa đến không gian nghỉ ngơi thuận tiện. Việc nhận diện đúng những nhu cầu này là cơ sở để sân bay nâng cấp, hoàn thiện trải nghiệm dành cho nhóm khách gia đình.

Từ góc nhìn đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng không chỉ vận hành theo các tiêu chuẩn hạ tầng thông thường mà còn chủ động quan sát hành trình thực tế của phụ huynh khi di chuyển cùng trẻ. Những yêu cầu tưởng như nhỏ, như một không gian rộng rãi, yên tĩnh và không quá nhiều người đi lại để thay tã cho bé, một vòi nước nóng để dễ hăm sữa và đồ ăn dặm, hay một khu vực ít tiếng ồn để bé vào giấc ngủ mà không bị lo lắng, hoảng sợ hoàn toàn có thể là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm cho cả chuyến đi của gia đình.

Tiếp cận từ nhu cầu thực tế của các hành khách đi cùng con nhỏ, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã đưa vào nhiều cải tiến, tiện ích và dịch vụ hướng đến việc giúp hành khách chủ động hơn, giảm bớt các trở ngại thường gặp và tận hưởng một trải nghiệm sân bay thân thiện hơn với gia đình.

Lấy nhu cầu của hành khách làm trung tâm để cải tiến, thiết kế tiện ích

Dựa trên những nhu cầu được ghi nhận trong thực tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng ưu tiên phát triển các tiện ích để hỗ trợ hành khách chủ động hơn khi di chuyển cùng trẻ nhỏ. Đi từ những yêu cầu cơ bản, mỗi một tiện ích, cải tiến đều xuất phát từ câu hỏi: đâu là giải pháp giúp phụ huynh thao tác thuận tiện hơn và xử lý nhanh các tình huống phát sinh khi đi cùng trẻ.

Từ định hướng này, nhiều cải tiến đã được triển khai trong thời gian gần đây. Tại khu vực nhà vệ sinh, sân bay tích hợp thêm ghế bảo vệ trẻ em gắn cố định vào tường và bàn thay tã gấp gọn, được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ nhỏ và có thể giúp phụ huynh xử lý nhanh chóng các tình huống như cần thay quần áo, lau rửa và vệ sinh nhanh khi trẻ bị trớ và có thể đặt trẻ ở vị trí an toàn trong lúc phụ huynh rửa tay hoặc dọn dẹp đồ đạc.

Các thiết bị này đều được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ nhỏ: ghế bảo vệ có khả năng chịu lực đến 22kg và được gắn cố định để tránh rung lắc, trong khi bàn thay tã đi kèm dây đai an toàn và cơ chế khóa chắc chắn nhằm giữ bé ổn định trong suốt quá trình chăm sóc.

Bên cạnh các tiện ích tích hợp trong nhà vệ sinh, sân bay còn bố trí phòng Mẹ và Bé tại các vị trí thuận tiện ở gần các cổng khởi hành cả nhà ga quốc nội (T1) và nhà ga quốc tế (T2) để mẹ không mất quá nhiều thời gian di chuyển.. Không gian riêng tư này giúp phụ huynh chăm sóc trẻ sơ sinh trong điều kiện yên tĩnh và ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hơn.

Mỗi phòng Mẹ và Bé đều trang bị ghế sofa êm ái, bàn thay tã, bồn rửa tay và máy hâm sữa, cung cấp không gian riêng tư, yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi để mẹ có thể chăm sóc con nhỏ, đặc biệt với các em bé sơ sinh.

Song song với đó, trạm nước uống miễn phí được bố trí tại các khu vực công cộng và khu vực hạn chế của cả ga đi và ga đến, giúp hành khách dễ dàng tìm thấy. Tính năng cung cấp nước nóng hỗ trợ việc pha sữa hoặc làm ấm thức ăn cho trẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thường phát sinh trong quá trình chờ bay.

Mặc dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại giải quyết đúng nỗi lo cấp bách mà bố mẹ thường gặp, đặc biệt là khi trẻ nhỏ thường không chờ đợi được lâu.

Các nâng cấp này tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiện ích đã được sân bay đầu tư nhiều năm qua. Phòng Mẹ và Bé tại cả hai nhà ga T1 và T2 mang đến không gian riêng tư, yên tĩnh và sạch sẽ để phụ huynh chăm sóc trẻ.

Riêng tại nhà ga T2 còn có phòng nuôi con bằng sữa mẹ được đặt ngay trong khu vực phòng chờ khởi hành, phù hợp với những gia đình cần không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn để trẻ ăn và nghỉ theo đúng lịch.

Trải nghiệm của gia đình được nâng niu ở từng điểm chạm

Sự hiếu khách tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn thể hiện qua cách sân bay kiến tạo trải nghiệm tổng thể cho các gia đình đi cùng trẻ nhỏ. Ở trước mỗi cổng khởi hành tại nhà ga T2 là những khu vui chơi an toàn, đầy màu sắc cho các em. Trẻ có thể chạy nhảy, vui đùa và giải tỏa năng lượng, và bố mẹ có thể tận dụng thời gian này để thư giãn trước khi lên máy bay.

Ngoài khu vui chơi, xe đẩy em bé cũng được trang bị ở những khu vực dễ thấy, dễ lấy nhằm giúp bố mẹ bớt cảnh bế bồng liên tục mà vẫn có thể đảm bảo bé luôn an toàn và thoải mái.

Các xe này được dành riêng để hỗ trợ hành khách đi cùng trẻ em dưới 4 tuổi di chuyển thuận tiện hơn qua các hành lang và phòng chờ

Đội ngũ nhân viên tại sân bay cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ khi thấy phụ huynh gặp trở ngại hay cần hướng dẫn. Sự nhạy bén của đội ngũ trong việc hướng dẫn và xử lý tình huống giúp gia đình khởi đầu hành trình trong tâm thế nhẹ nhàng hơn. Và nếu bé không khỏe, khu vực y tế ngay tại sảnh mang lại sự an tâm tức thì cho phụ huynh.

Các trạm sạc được đặt thuận tiện gần các cổng khởi hành và hành lang thương mại trong khu vực hạn chế, cũng như tại các sảnh làm thủ tục A và B trong khu vực công cộng và ngay cả khu vực hạn chế của sảnh đến ở tầng trệt giúp hành khách dễ dàng tìm thấy và sử dụng. Tiện ích chung này đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ để nạp năng lượng cho điện thoại hay các thiết bị giải trí cho bé.

Một sân bay hiếu khách là sân bay của sự thấu hiểu

Sự hiếu khách thật sự luôn nằm ở khả năng đặt mình vào vị trí của hành khách, thấu hiểu nhu cầu xuyên suốt hành trình sử dụng dịch vụ. Nắm bắt được triết lý này, sân bay Đà Nẵng khiến hành khách – với mỗi một lần quay lại hay cả những người lần đầu tiên dừng chân - hài lòng hơn nhờ những cải tiến lặng lẽ nhưng đúng điều họ cần: dịch vụ rõ ràng, tiện ích dễ tìm, các điểm hỗ trợ đặt đúng nơi và đội ngũ sẵn sàng có mặt khi hành khách cần. Chính sự tinh tế ấy tạo nên cảm giác được đồng hành, khiến một sân bay trở nên ấm áp hơn, gần gũi hơn và trở thành dấu ấn không thể thiếu trên cả hành trình du lịch.

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã biến cảm xúc hài lòng, an tâm ở hành khách thành mục tiêu thiết kế dịch vụ.

Một sân bay thân thiện với gia đình là thước đo quan trọng của một điểm đến biết chăm sóc du khách. Và tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thước đo này đang được nâng lên từng ngày bằng những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ, bắt đầu từ nỗi lòng rất thật của các bậc cha mẹ.