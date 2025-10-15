Nâng niu từng điểm chạm cùng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

TP - Là một trong những cửa ngõ kết nối quốc tế quan trọng của Việt Nam, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng luôn không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách trong mọi hành trình.

Lấy trải nghiệm của hành khách làm trung tâm

Tinh thần hiếu khách là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Với thông điệp “Trọn lòng hiếu khách”, sân bay luôn chủ động cải tiến các tiện ích để mang tới trải nghiệm tiếp đón chỉn chu, tinh tế và nồng hậu. Từ những khu vực ghế chờ được gắn kèm trụ sạc tiện lợi cho tới những bàn làm việc được thiết kế ổ cắm chuyên dụng cùng view làm việc thoáng đãng thẳng ra đường băng, hành khách có thể tự tin giữ kết nối trong mọi hành trình.

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lấy trải nghiệm của hành khách làm trung tâm

Tận tâm với cả những gia đình và trẻ em, sân bay đã cải tạo lại các khu vực vui chơi cho bé để đảm bảo mọi góc cạnh đều được bo tròn, giữ an toàn cho hành khách khi sử dụng. Các bà mẹ cho con bú cũng có không gian riêng ở phòng mẹ và bé để có thể chăm sóc các thiên thần nhỏ một cách dễ chịu nhất.

Ngay khi vừa bước xuống sân bay, xe đẩy hành lý đã được xếp ngay ngắn phía trước băng chuyền hành lý. Mùi hương đặc trưng cùng ánh đèn vàng dễ chịu cũng được tính toán thiết kế riêng cho nhà ga quốc tế T2 để tạo sự thư thái cho hành khách khi đáp chuyến.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng gây tiếng vang lớn khi hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh cùng thông điệp “Welcome VIP”

Không chỉ tận tâm trong dịch vụ, sân bay quốc tế Đà Nẵng còn nỗ lực để ứng dụng những công nghệ hàng đầu trong ngành giúp nâng cao trải nghiệm hành khách. Trong những năm vừa qua, hàng loạt công nghệ tiên tiến đã được triển khai, khẳng định vị thế của sân bay quốc tế Đà Nẵng như một điểm sáng trong ngành hàng không khu vực. Các hệ thống tự động như quầy làm thủ tục tự phục vụ (self-check-in kiosk), quầy tự gửi hành lý (self bag-drop), cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (autogate) và cửa khởi hành tự động (auto boarding gate) giúp tối ưu hóa quy trình, mang lại sự thuận tiện cho hành khách. Đặc biệt, Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng trở thành nhà ga đầu tiên tại nước ta hoàn thiện quy trình làm thủ tục tự động 100% từ lúc check-in đến khi boarding lên máy bay.

Trong năm 2025, Sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khi Nhà ga hành khách quốc tế T2 duy trì xếp hạng 5 sao lần thứ 2 liên tiếp theo tiêu chuẩn Skytrax.

Hành trình tiên phong mang tới một sân bay trẻ trung sáng tạo

Sân bay quốc tế Đà Nẵng luôn là điểm sáng trong ngành hàng không khu vực

Với nhiều du khách, sân bay không chỉ là điểm trung chuyển giúp họ rút ngắn hành trình mà còn được coi như điểm chạm đầu tiên đối với điểm đến và những dư vị cuối cùng của chuyến đi. Thấu hiểu điều này, Sân bay Quốc Tế Đà Nẵng đã liên tục mang đến những hoạt động tiên phong để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế về một Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách và nhiệt tình.

Hàng ngày, hành khách đến với Nhà ga quốc tế T2 sẽ có cơ hội thưởng thức các tiết mục đậm chất văn hóa địa phương trong chương trình “Con đường di sản” như: Múa hương sen, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa đèn lồng Hội An, hay tham gia vào các lớp học làm đèn lồng, vẽ mặt nạ truyền thống,...

Tháng 6/2025, nhà ga quốc tế T2 gây tiếng vang lớn khi hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh cùng thông điệp “Welcome VIP” được phủ khắp nhà ga. Đây là cách Sân bay Đà Nẵng gửi lời chào mừng đặc biệt tới biểu tượng văn hóa đại chúng G-Dragon khi có buổi biểu diễn ở Việt Nam. Nhưng hơn thế, thông điệp “Welcome VIP” không chỉ dành riêng cho người hâm mộ, mà còn nhấn mạnh rằng: mọi hành khách khi đặt chân đến Sân bay Đà Nẵng đều được chào đón như một vị khách đặc biệt. Trước đó vào năm 2023, chiến dịch “Pink Terminal” nhuộm hồng toàn bộ nhà ga để chào đón nhóm nhạc BlackPink đến Việt Nam cũng được cộng đồng người hâm mộ và truyền thông quốc tế hưởng ứng nhiệt tình.

Bên cạnh đó, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn kết hợp với Én Comic - một trang cộng đồng đình đám trong giới trẻ Việt để sản xuất bộ quy tắc ứng xử rất mới mẻ. Trong ngành dịch vụ, đặc biệt là hàng không – nơi đòi hỏi sự phối hợp vận hành phức tạp và tiêu chuẩn phục vụ nghiêm ngặt, những quy tắc ứng xử gần như luôn tồn tại dưới dạng văn bản khô khan, dài dòng và xa rời cảm xúc. Thông thường, các quy tắc nội bộ này được truyền tải bằng các định dạng quen thuộc như slide đào tạo hay tài liệu hướng dẫn. Nhưng sân bay Đà Nẵng đã chọn một cách tiếp cận khác: biến toàn bộ bộ quy tắc ấy thành một câu chuyện có nhân vật, có cảm xúc và có sự trưởng thành.

“Ấn phẩm” đặc biệt này đã tạo một cú hích cho các nền tảng mạng xã hội của sân bay khi lượng tương tác và chia sẻ tăng vọt. Ở phần bình luận, nhiều người để lại lời khen cho cách thức truyền thông khéo léo, thông minh và hài hước, “rất không giống những kiểu sân bay thường làm”, cho thấy mức độ đón nhận tích cực với thông điệp mà sân bay muốn truyền tải.

Không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là nơi khởi đầu cho những trải nghiệm đáng nhớ của hành khách. Việc phối hợp với nhiều đối tác văn hóa cũng như liên tục cập nhật trang trí sân bay theo chủ đề là cách để kết nối với du khách, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi chiến dịch đều mang trong mình tinh thần sáng tạo, bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn giữ trọn bản sắc thân thiện, hiếu khách của sân bay Đà Nẵng.