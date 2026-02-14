Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Jemmia Diamond đón Đại sứ UAE, khẳng định cầu nối thương mại và “Kim cương vượng khí”

P.V

Ngày 9/2, Công ty Cổ phần Jemmia vinh dự đón tiếp phái đoàn cấp cao do Dr. Bader Almatrooshi – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam – dẫn đầu đến thăm và làm việc tại trụ sở công ty.

picture1.jpg

Với mục đích tọa đàm kết nối "Friends of Jemmia" - Nơi văn hóa Việt tỏa sáng cùng tư duy kinh tế toàn cầu, Chuyến viếng thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Ngài Đại sứ không chỉ là một nhà ngoại giao, mà còn là nhân tố then chốt trong việc kiến tạo kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai quốc gia. Ngài đã có nhiều đóng góp mang tính dấu mốc: thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE lên Đối tác Toàn diện (10/2024), đồng thời góp phần đưa Hiệp định CEPA - hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa Việt Nam và một quốc gia Ả Rập - chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2026. Kim ngạch thương mại song phương cũng đã vượt mốc 16,05 tỷ USD năm 2025, đưa UAE trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Tây Á.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Jemmia trong vai trò cầu nối thương mại Việt Nam - UAE, hiện thực hóa tầm nhìn "An Tâm Tỏa Sáng - Cùng Hào Quang Di Sản".

Cái bắt tay chiến lược từ nền tảng "An Tâm"

Việc Ngài Đại sứ lựa chọn Jemmia làm điểm đến đối thoại doanh nghiệp là sự bảo chứng mạnh mẽ cho uy tín thương hiệu. Quyết định này xuất phát từ nền tảng hợp tác bền vững giữa Jemmia và DMCC - một trong những trung tâm thương mại tự do lớn nhất UAE - thông qua nhiều tọa đàm và hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian qua.

picture2.jpg

Bên cạnh đó, Jemmia là doanh nghiệp cung cấp cho thị trường Việt Nam những viên kim cương đạt chuẩn cao, thuộc nhóm chất lượng tiệm cận 2% tốt nhất thế giới, được nhập khẩu chính ngạch, minh bạch nguồn gốc và đầy đủ pháp lý. Đây là cơ sở quan trọng để Jemmia tiếp tục được lựa chọn trong các hoạt động kết nối và đối thoại chiến lược.

Jemmia – "Cầu nối Thịnh vượng" giữa UAE và doanh nghiệp Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Jemmia đã tổ chức Tọa đàm Kết nối Giao thương với sự tham gia của hệ sinh thái "Friends of Jemmia", quy tụ các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản, nông sản, công nghệ cao, robot, năng lượng bền vững và giáo dục. Buổi đối thoại mở tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt trực tiếp trao đổi với Đại sứ quán UAE về nhu cầu hợp tác, cơ hội thị trường và thách thức khi mở rộng ra quốc tế.

Ông Lâm Ngọc Cường - CEO Jemmia chia sẻ: "Với định vị là cầu nối chiến lược cho sự thịnh vượng, Jemmia không chỉ mang kim cương chuẩn quốc tế đến người Việt, mà còn chủ động đưa các đối tác uy tín đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng mở ra cánh cửa hợp tác mới với thị trường UAE trong năm 2026, cộng hưởng mạnh mẽ cùng giá trị mà Hiệp định CEPA mang lại."

Dấu ấn "Ngoại giao Văn hóa" và định nghĩa "Kim Cương Vượng Khí"

Xuyên suốt chương trình, Jemmia tôn vinh bản sắc Việt như một "đại sứ thầm lặng". Không gian trà thất truyền thống cùng hương trà "Quốc Tộ Chi Hương" trở thành chất xúc tác mềm mại, giúp đối thoại kinh tế trở nên cởi mở và sâu sắc hơn - minh chứng cho triết lý "Hào Quang Di Sản".

picture3.jpg

Sự kiện cũng góp phần hoàn thiện định nghĩa "Kim Cương Vượng Khí" của Jemmia:

  • Chất lượng: tinh tuyển 2% tốt nhất thế giới
  • Pháp lý: minh bạch nguồn gốc, sạch thuế quan, tuân thủ chuẩn mực quốc tế
  • Giá trị bền vững: không chỉ là tài sản, mà còn là sự kết nối kiến tạo thịnh vượng lâu dài cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng

Thông qua dấu mốc này, Jemmia khẳng định vị thế không chỉ là thương hiệu kim cương cao cấp, mà là một tổ chức kiến tạo giá trị và cầu nối chiến lược giữa Việt Nam và UAE.

P.V
#Quan hệ Việt Nam - UAE #Hợp tác thương mại quốc tế #Kim cương cao cấp và chất lượng #Chính sách thương mại tự do #Giao lưu văn hóa và ngoại giao #Cầu nối doanh nghiệp Việt - UAE #Hiệp định CEPA và phát triển kinh tế #Chính sách pháp lý và minh bạch nguồn gốc #Đối thoại doanh nghiệp quốc tế #Tăng cường hợp tác chiến lược

