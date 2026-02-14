Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phật thủ bonsai mini giá nửa triệu hút khách

Duy Phạm - Công Hướng

TPO - Bên cạnh đào, quất, mai, phật thủ bonsai trở thành lựa chọn mới lạ trên thị trường cây cảnh Tết. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; dòng mini 500.000–700.000 đồng được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa.

tp-7528370773884-c294a92fd26f594ff1c65d05745da7c8.jpg
Từ lâu, phật thủ là loại quả quen thuộc trong mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình. Quả phật thủ có hình dáng giống bàn tay Phật, tượng trưng cho sự che chở, bảo hộ và mang lại may mắn.
tp-7528370721598-6e36d5c893a6aff4ad10453aa5aadce1.jpg
Trước đây, người dân thường chọn những quả phật thủ to, đẹp để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các nhà vườn đã sáng tạo, đưa phật thủ vào tạo hình bonsai, mở ra một thú chơi cây cảnh mới mẻ.
tp-7528370447139-ac2f18b26e3a546e055b9786d0271a11.jpg
Để tạo nên một chậu phật thủ bonsai đẹp, người trồng phải chăm sóc cây trong thời gian dài, uốn thế, tạo dáng tỉ mỉ để cây vừa giữ được nét tự nhiên vừa mang tính nghệ thuật. Những chậu cây có nhiều quả, quả phân bố đều, dáng cây cân đối thường được người chơi đánh giá cao.
tp-7528370539760-a46c89c713b4e04fd2d54d8549e20b52.jpg
Không giống các loại bonsai truyền thống, phật thủ bonsai vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa có hương thơm dịu nhẹ. Mùi thơm đặc trưng của quả phật thủ tạo cảm giác thanh khiết, giúp không gian ngày Tết thêm phần ấm cúng.
tp-7528370814451-a6a0e24880ae68b7c0b409c188818335.jpg
Càng gần Tết, nhu cầu mua phật thủ bonsai càng tăng. Tiểu thương Nguyễn Thanh Sơn (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, phật thủ được mang từ làng trồng phật thủ Đắc Sở về, lượng khách tìm mua loại cây này tăng mạnh nhờ tính mới lạ và ý nghĩa phong thủy.
tp-7528370014140-fb09799d51600f157d192a450e6fc218.jpg
Các chậu phật thủ bonsai có mức giá khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo kích thước, dáng thế và số lượng quả. Những chậu cây mini được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí phòng khách hoặc bàn làm việc có giá dao động từ 500.000-700.000đ/chậu.
tp-7528370347491-fc5b9efc459ff5c34aba826736398815-4535.jpg
Nhiều gia đình lựa chọn đặt phật thủ bonsai trong phòng khách hoặc gần khu vực thờ cúng với mong muốn năm mới gặp nhiều thuận lợi. Hương thơm nhẹ nhàng của quả cũng tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho không gian sống.
tp-7528370893060-5ae73adf43aa32c0108a9b910415a701.jpg
tp-7528370539979-7794b20dc5c239aa566085af62cf317a.jpg
Sự xuất hiện của phật thủ bonsai cho thấy xu hướng kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo trong văn hóa chơi cây cảnh ngày Tết. Nếu như trước đây, phật thủ chủ yếu xuất hiện trong mâm lễ, thì nay loại quả này đã trở thành sản phẩm nghệ thuật mang tính trang trí cao.
tp-7528369196352-a6f9e1e0fad59b6d2a00dc3a03ab605c.jpg
Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục Tết dần thay đổi, sự xuất hiện của phật thủ bonsai được xem là cách làm mới truyền thống, giúp Tết Việt thêm phong phú nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa dân tộc.
Duy Phạm - Công Hướng
#phật thủ #bonsai #cây cảnh #Tết #phong thủy #truyền thống #trang trí

