Phật thủ bonsai mini giá nửa triệu hút khách

TPO - Bên cạnh đào, quất, mai, phật thủ bonsai trở thành lựa chọn mới lạ trên thị trường cây cảnh Tết. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; dòng mini 500.000–700.000 đồng được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa.
Sự xuất hiện của phật thủ bonsai cho thấy xu hướng kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo trong văn hóa chơi cây cảnh ngày Tết. Nếu như trước đây, phật thủ chủ yếu xuất hiện trong mâm lễ, thì nay loại quả này đã trở thành sản phẩm nghệ thuật mang tính trang trí cao.