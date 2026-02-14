Phật thủ bonsai mini giá nửa triệu hút khách

TPO - Bên cạnh đào, quất, mai, phật thủ bonsai trở thành lựa chọn mới lạ trên thị trường cây cảnh Tết. Giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng; dòng mini 500.000–700.000 đồng được nhiều gia đình ưa chuộng để trang trí nhà cửa.