Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quất sale đồng giá, đào xả kịch sàn vẫn vắng khách ngày 27 Tết

Thu Hiền

TPO - Quất được treo biển sale đồng giá, đào hạ xuống “kịch sàn” để xả hàng, thế nhưng, khách vẫn lác đác, người bán ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm khi Tết đã cận kề mà hàng còn đầy vườn.

Video: Quất sale đồng giá, đào xả kịch sàn vẫn vắng khách ngày 27 Tết.
tp-1.jpg
Ghi nhận ngày 14/2 (tức ngày 27 Tết), dọc nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An không khí mua sắm hoa xuân trầm lắng. Hàng trăm gốc đào đã nở bung, cánh rụng lả tả. Tiểu thương buộc phải treo biển “xả hàng﻿”, nhưng lượng khách vẫn thưa thớt, nhiều người chỉ dừng lại xem rồi đi.
tp-2.jpg
tp-5.jpg
Anh Nguyễn Tuấn Đức (chủ một điểm bán đào ở phường Vinh Phú) cho biết, đợt nắng ấm kéo dài từ giữa tháng Chạp khiến đào “chạy lịch”, nở sớm hơn dự tính gần chục ngày. Dù đã treo biển “xả đào” 2 ngày qua nhưng anh vẫn còn hơn nửa số đào chưa bán được. “Những cây đào này từng chào bán 4 - 5 triệu đồng nay giảm chỉ còn khoảng 1 triệu đồng để “cắt lỗ”. Giá giảm kịch sàn rồi nhưng sức mua vẫn yếu", anh Đức chia sẻ.
tp-17.jpg
Dọc Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), tiểu thương treo biển “Sale quất Tết đồng giá 850k”﻿, tuy nhiên vẫn ít khách hỏi mua. Một số tiểu thương tranh thủ “đẩy hàng” bằng cách khuyến mại thêm chậu, thêm phân bón, song hiệu quả không đáng kể.
tp-18.jpg
“Ngày 27 Tết mọi năm là cao điểm, năm nay cả buổi mới bán được vài cây. Tiền thuê mặt bằng, tiền ăn ở, nhân công đều đội lên mà hàng đứng im”, Nguyễn Văn Nghĩa, một người bán, cho hay.
tp-21.jpg
tp-19.jpg
Nắng ấm cũng khiến mai bung nở rực rỡ, tiểu thương ngồi “ngóng” khách.
tp-13.jpg
tp-23.jpg
Các điểm bán hoa lan cũng đồng loạt sale kịch sàn.
tp-6.jpg
Một số khách cho biết, họ ngại mua đào đã nở nhiều vì sợ mang về vài hôm là rụng hết, chơi không trọn Tết.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, nhiều điểm bán tiếp tục giảm giá để “chạy” hàng, chấp nhận lỗ để thu hồi phần nào vốn.
Thu Hiền
#quất sale #đào giảm giá #mua sắm Tết #xả hàng #Tết Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục