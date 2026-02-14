Quất sale đồng giá, đào xả kịch sàn vẫn vắng khách ngày 27 Tết

TPO - Quất được treo biển sale đồng giá, đào hạ xuống “kịch sàn” để xả hàng, thế nhưng, khách vẫn lác đác, người bán ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm khi Tết đã cận kề mà hàng còn đầy vườn.
Anh Nguyễn Tuấn Đức (chủ một điểm bán đào ở phường Vinh Phú) cho biết, đợt nắng ấm kéo dài từ giữa tháng Chạp khiến đào “chạy lịch”, nở sớm hơn dự tính gần chục ngày. Dù đã treo biển “xả đào” 2 ngày qua nhưng anh vẫn còn hơn nửa số đào chưa bán được. “Những cây đào này từng chào bán 4 - 5 triệu đồng nay giảm chỉ còn khoảng 1 triệu đồng để “cắt lỗ”. Giá giảm kịch sàn rồi nhưng sức mua vẫn yếu", anh Đức chia sẻ.
Nắng ấm cũng khiến mai bung nở rực rỡ, tiểu thương ngồi “ngóng” khách.
Các điểm bán hoa lan cũng đồng loạt sale kịch sàn.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, nhiều điểm bán tiếp tục giảm giá để “chạy” hàng, chấp nhận lỗ để thu hồi phần nào vốn.