Quất sale đồng giá, đào xả kịch sàn vẫn vắng khách ngày 27 Tết

TPO - Quất được treo biển sale đồng giá, đào hạ xuống “kịch sàn” để xả hàng, thế nhưng, khách vẫn lác đác, người bán ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm khi Tết đã cận kề mà hàng còn đầy vườn.