Miền Bắc nắng ấm trước khi chuyển mưa rét

Nguyễn Hoài
TPO - Từ 27-29 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục nắng ấm, nhiệt độ ban ngày lên khá cao. Từ khoảng đêm 29 tháng Chạp, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, miền Bắc bắt đầu chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, sương mù và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng 2-3 độ, trời ấm áp. Ngày 29 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức tương đương hôm nay. Từ đêm giao thừa, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Từ mùng 1 Tết, trời rét, vùng núi rét đậm.

nang-xuan.jpg
Miền Bắc hửng nắng những ngày giáp Tết.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Hình thái thời tiết trên còn duy trì ở Thanh Hoá – Huế đến hết ngày 29 tháng Chạp. Từ mùng 1-3 Tết khu này có mưa rải rác, trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo 28-29 tháng Chạp, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, từ mùng 1-3 Tết, khu vực Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ có mưa rải rác, từ 2-4 Tết, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong suốt kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, Nam Bộ duy trì nền nhiệt khá cao, trời có nắng nóng cục bộ.

Nguyễn Hoài
