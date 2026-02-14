Hà Nội: Bố trí 4 điểm trông giữ phương tiện miễn phí

TPO - UBND phường Cửa Nam tổ chức 4 điểm trông giữ xe đạp, xe máy miễn phí tại các trường học trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo đó, 4 điểm trông giữ xe được bố trí tại: Trường THPT Việt Đức, Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Trưng Vương.

Các trường sử dụng tầng hầm và sân trường làm nơi trông giữ phương tiện, bảo đảm thuận tiện cho người dân, du khách khi tham quan khu vực trung tâm, đặc biệt là quanh hồ Hoàn Kiếm.

Các điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ trong khung thời gian cao điểm Tết, từ 17h ngày 16/2 đến 1h ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa), và từ 9h đến 20h các ngày 17 - 22/2/2026 (tức mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng).

UBND phường Cửa Nam cho biết, lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, bảo vệ nhà trường phối hợp tham gia hỗ trợ trông giữ xe.

Công an phường có trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm gửi xe cũng như khu vực lân cận.

UBND phường kêu gọi người dân gửi xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian phục vụ Tết.