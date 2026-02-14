Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhiều người tới công an xã ‘làm việc’ theo lời đối tượng lừa đảo

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi người dân nghi ngờ hoặc không cung cấp thông tin, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở công an xã để “làm việc”. Có nhiều người, đặc biệt người cao tuổi lo lắng đã trực tiếp đến Công an xã Hòa Hiệp (Vĩnh Long) để “làm việc” theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

Công an xã Hòa Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gần đây một số người dân đến trụ sở "làm việc" theo yêu cầu qua điện thoại lạ. Người dân phản ánh, các đối tượng gọi điện tự xưng cán bộ Công an xã Hòa Hiệp, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “làm hồ sơ bảo hiểm”, làm thủ tục hành chính.

img-7907.jpg
Ảnh minh hoạ

Khi người dân nghi ngờ, không làm theo, các đối tượng yêu cầu đến trụ sở Công an xã để “làm việc”. Do đó, có nhiều người, đặc biệt người cao tuổi lo lắng và trực tiếp đến Công an xã Hòa Hiệp để “làm việc” theo yêu cầu của đối tượng.

Công an xã Hòa Hiệp khẳng định, các cuộc gọi trên là giả danh nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Công an xã Hòa Hiệp cho biết, không thực hiện việc yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, làm hồ sơ bảo hiểm hay giải quyết thủ tục hành chính qua điện thoại.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không cung cấp thông tin theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ. Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động nhắc nhở, hướng dẫn người thân, đặc biệt người cao tuổi cách nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo như trên.

Cảnh Kỳ
#lừa đảo #công an #giả danh #bảo hiểm #lừa đảo qua điện thoại #cảnh báo #phòng tránh

Xem thêm

Cùng chuyên mục