Bị gọi đòi nợ liên tục, người đàn ông chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

TPO - Do liên tục bị các công ty tài chính gọi điện đòi nợ, một nam thanh niên ở Nghệ An đã kích hoạt chức năng chuyển hướng các cuộc gọi này đến số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.V.H (SN 1989, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) vì chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ vào đường dây nóng của Bộ Công an, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Thời gian gần đây, đường dây nóng của Bộ Công an ghi nhận số lượng lớn cuộc gọi từ các công ty tài chính và ứng dụng cho vay trực tuyến. Các cuộc gọi này khiến đường dây nóng bị quá tải, làm gián đoạn việc tiếp nhận thông tin tội phạm của người dân. Trước tình hình đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh.

Anh H. tại cơ quan công an

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng là P.V.H. Tại cơ quan công an, H. khai mua số thuê bao trên từ tháng 2/2024 và đã đăng ký chính chủ.

Tuy nhiên, chủ cũ của số điện thoại này từng sử dụng để vay tiền từ nhiều ứng dụng và công ty tài chính, dẫn đến việc H. liên tục bị gọi đòi nợ. Do quá bức xúc, H. đã tìm số đường dây nóng của Bộ Công an trên mạng và thiết lập chế độ chuyển hướng cuộc gọi từ số của mình sang số của Bộ Công an.

Theo lực lượng chức năng, hành vi của H. vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt P.V.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.