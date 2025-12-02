Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bị gọi đòi nợ liên tục, người đàn ông chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do liên tục bị các công ty tài chính gọi điện đòi nợ, một nam thanh niên ở Nghệ An đã kích hoạt chức năng chuyển hướng các cuộc gọi này đến số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.V.H (SN 1989, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) vì chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ vào đường dây nóng của Bộ Công an, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Thời gian gần đây, đường dây nóng của Bộ Công an ghi nhận số lượng lớn cuộc gọi từ các công ty tài chính và ứng dụng cho vay trực tuyến. Các cuộc gọi này khiến đường dây nóng bị quá tải, làm gián đoạn việc tiếp nhận thông tin tội phạm của người dân. Trước tình hình đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh.

images2068532-x.jpg
Anh H. tại cơ quan công an

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng là P.V.H. Tại cơ quan công an, H. khai mua số thuê bao trên từ tháng 2/2024 và đã đăng ký chính chủ.

Tuy nhiên, chủ cũ của số điện thoại này từng sử dụng để vay tiền từ nhiều ứng dụng và công ty tài chính, dẫn đến việc H. liên tục bị gọi đòi nợ. Do quá bức xúc, H. đã tìm số đường dây nóng của Bộ Công an trên mạng và thiết lập chế độ chuyển hướng cuộc gọi từ số của mình sang số của Bộ Công an.

Theo lực lượng chức năng, hành vi của H. vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt P.V.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Thu Hiền
#đòi nợ #Bộ Công an #người đàn ông #xử phạt #đường dây nóng #tội phạm #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục