Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Qua nhà mẹ bạn gái cũ đòi nợ rồi gây án

Chúc Trí - Chí Thiện
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi qua nhà mẹ bạn gái cũ để đòi lại số tiền 7 triệu đồng đã cho vay từ trước, Nguyễn Thanh Bình xảy ra mâu thuẫn với người tình của mẹ bạn gái cũ, nên Bình lấy dao chém người này bị thương.

Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình (SN 2003, ngụ phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

z7170595002668-6e332cf5782f64c122040e9858d064b0.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình

Theo điều tra ban đầu, tối 25/10, Bình mang theo 1 con dao đến nhà mẹ của người yêu cũ là bà Tống Thị Lan T. (SN 1978, ngụ phường Trung An, Đồng Tháp) để đòi nợ số tiền 7 triệu đồng.

Tới nhà bà T., bình giấu dao ngoài hàng rào, rồi tới gõ cửa gặp bà T. Lúc này, ông Nhan Ngọc D. (SN 1974) - đang chung sống như vợ chồng với bà T. ra mở cửa.

Sau đó, giữa Bình và ông D. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bình quay ra hàng rào lấy con dao chém vào vùng tay trái của ông D. gây thương tích.

Sau khi gây án, Bình đã rời khỏi hiện trường. Ông D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu và xác định tỷ lệ thương tật 15%.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung An phối hợp cùng Viện KSND khu vực 1 tiến hành khám nghiệm, tạm giữ Bình phục vụ điều tra.

Được biết, trước đây Bình và con gái bà T. là người yêu, nhưng cả 2 đã chia tay thời gian gần đây.

Chúc Trí - Chí Thiện
#Đồng Tháp #mâu thuẫn #vụ án #vác dao chém #chồng hờ

Xem thêm

Cùng chuyên mục