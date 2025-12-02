Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt người chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng về mưa lũ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tham gia thiện nguyện thông tin về việc có rất nhiều người chết ở Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu nhưng chưa kiểm chứng, người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt.

Ngày 1/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.S.G (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) do đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện, vào khoảng 21 giờ ngày 21/11, tài khoản facebook N.S.G đã đăng tải video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang tham gia thiện nguyện thông tin về việc có rất nhiều người chết ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu.

1-9207.jpg
Công an làm việc với ông N.S.G

Thời điểm trên, dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng video này được nhiều tài khoản facebook, fanpage chia sẻ, thu hút sự quan tâm của người dân, gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.S.G thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi biết thông tin trên là tin đồn thất thiệt, ông G. đã chủ động gỡ bỏ bài viết và chỉnh sửa bài đăng trên facebook cá nhân.

Căn cứ hành vi của ông G., Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Thu Hiền
#xử phạt #tin đồn #mưa lũ #Đắk Lắk #bịa đặt #thông tin sai #Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục