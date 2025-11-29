Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Phạt hai người đàn ông tự xưng phóng viên tung hoành nhiều nơi ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai người đàn ông ở Lâm Đồng dùng giấy giới thiệu của một hội ghi là "phóng viên" đến nhiều nơi tại Đắk Lắk đề nghị được làm việc với chính quyền địa phương.

Ngày 28/11, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp mạo danh phóng viên.

Hai người này cùng trú tỉnh Lâm Đồng gồm: Đoàn Xuân Hải (SN 1963, trú thôn 1, xã Đam Rông 2; nghề nghiệp: cán bộ hưu trí) và ông Hoàng Minh Mười (SN 1982, trú thôn Tân Tiến, xã Đam Rông 3; nghề nghiệp: làm nông).

Theo quyết định xử phạt, ông Hải bị phạt 10 triệu đồng, còn ông Mười bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Đoàn Xuân Hải khai từng làm phóng viên cho Tạp chí Môi trường và Xây dựng từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024.

Từ tháng 1/2025, ông tham gia Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An và được ông Nguyễn Văn Cương cấp 2 thẻ (thẻ chứng nhận và thẻ hội viên). Còn ông Hoàng Minh Mười tham gia Hội từ tháng 6/2025 và cũng được cấp 2 thẻ tương tự.

Sau đó, ông Cương cấp cho ông Hải 20 giấy giới thiệu ghi chức danh phóng viên để đi nhiều địa phương. Ngày 27/5/2025, ông Hải và ông Trần Kim Hoàng dùng giấy giới thiệu đến UBND huyện Lắk và xã Đắk Nuê làm việc về công tác quản lý rừng, rồi đăng bài lên website doanhnhanccb.vn.

Ngày 21/7/2025, ông Hải và ông Mười tiếp tục sử dụng bản scan giấy giới thiệu để làm việc với UBND xã Krông Nô liên quan khiếu nại về hồ thủy điện Nam Ka. UBND xã đã cung cấp thông tin và trả lời bằng văn bản.

Từ ngày 28/7 đến 6/8/2025, hai ông đến xã Đắk Phơi đề nghị làm việc về tình hình quản lý đất rừng, nhưng bị từ chối vì không đủ điều kiện tác nghiệp báo chí.

Hai ông khai rằng Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An có cơ quan báo điện tử và chức danh phóng viên là hợp pháp theo các giấy tờ do ông Cương cấp. Cả hai không có hợp đồng lao động, không nhận thù lao, chỉ đóng góp 500.000 đồng cho Hội.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định doanhnhanccb.vn chỉ là trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải cơ quan báo chí. Ông Hải và ông Mười không phải phóng viên, không đủ điều kiện tác nghiệp theo Luật Báo chí. Hai ông sau đó thừa nhận vi phạm và cam kết chấp hành xử lý theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mạo danh #phóng viên #xử phạt #giấy giới thiệu #Hội cựu chiến binh tỉnh #Long An

Xem thêm

Cùng chuyên mục