Phạt hai người đàn ông tự xưng phóng viên tung hoành nhiều nơi ở Đắk Lắk

TPO - Hai người đàn ông ở Lâm Đồng dùng giấy giới thiệu của một hội ghi là "phóng viên" đến nhiều nơi tại Đắk Lắk đề nghị được làm việc với chính quyền địa phương.

Ngày 28/11, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp mạo danh phóng viên.

Hai người này cùng trú tỉnh Lâm Đồng gồm: Đoàn Xuân Hải (SN 1963, trú thôn 1, xã Đam Rông 2; nghề nghiệp: cán bộ hưu trí) và ông Hoàng Minh Mười (SN 1982, trú thôn Tân Tiến, xã Đam Rông 3; nghề nghiệp: làm nông).

Theo quyết định xử phạt, ông Hải bị phạt 10 triệu đồng, còn ông Mười bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Đoàn Xuân Hải khai từng làm phóng viên cho Tạp chí Môi trường và Xây dựng từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024.

Từ tháng 1/2025, ông tham gia Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An và được ông Nguyễn Văn Cương cấp 2 thẻ (thẻ chứng nhận và thẻ hội viên). Còn ông Hoàng Minh Mười tham gia Hội từ tháng 6/2025 và cũng được cấp 2 thẻ tương tự.

Sau đó, ông Cương cấp cho ông Hải 20 giấy giới thiệu ghi chức danh phóng viên để đi nhiều địa phương. Ngày 27/5/2025, ông Hải và ông Trần Kim Hoàng dùng giấy giới thiệu đến UBND huyện Lắk và xã Đắk Nuê làm việc về công tác quản lý rừng, rồi đăng bài lên website doanhnhanccb.vn.

Ngày 21/7/2025, ông Hải và ông Mười tiếp tục sử dụng bản scan giấy giới thiệu để làm việc với UBND xã Krông Nô liên quan khiếu nại về hồ thủy điện Nam Ka. UBND xã đã cung cấp thông tin và trả lời bằng văn bản.

Từ ngày 28/7 đến 6/8/2025, hai ông đến xã Đắk Phơi đề nghị làm việc về tình hình quản lý đất rừng, nhưng bị từ chối vì không đủ điều kiện tác nghiệp báo chí.

Hai ông khai rằng Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An có cơ quan báo điện tử và chức danh phóng viên là hợp pháp theo các giấy tờ do ông Cương cấp. Cả hai không có hợp đồng lao động, không nhận thù lao, chỉ đóng góp 500.000 đồng cho Hội.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định doanhnhanccb.vn chỉ là trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải cơ quan báo chí. Ông Hải và ông Mười không phải phóng viên, không đủ điều kiện tác nghiệp theo Luật Báo chí. Hai ông sau đó thừa nhận vi phạm và cam kết chấp hành xử lý theo quy định.