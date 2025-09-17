Nhóm phóng viên đe doạ chủ dự án có sai phạm ở Phú Quốc để nhận tiền, đất nền

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hai phóng viên và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với một phóng viên khác để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của doanh nghiệp phân lô, bán nền đất trái phép tại Phú Quốc.

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2021, nhóm Đặng Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Nguyên thuộc Công ty LHD triển khai dự án “Làng hoa Phú Quốc” phân lô, bán nền trái phép tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Nắm được thông tin dự án sai phạm, 4 phóng viên báo, đài truyền hình, tạp chí gồm: Trần Tam Đ. (SN 1984), Vũ Văn N. (SN 1977), Lê Nam Tr. (SN 1976) và Lê Tiến P. (SN 1986, cùng trú tại Hà Nội) đã bàn bạc, đe dọa đưa tin để cưỡng đoạt tải sản.

Bị can Vũ Văn N. tại Cơ quan Công an.

Cụ thể, Vũ Văn N. (phóng viên một tờ tạp chí) hẹn gặp Nguyên, yêu cầu đưa 300 triệu đồng để “không đăng tin” sai phạm.

Bị từ chối, ngày 7/12/2021, Trần Tam Đ. (phóng viên một đài truyền hình) gửi phát phóng sự phản ánh vụ phân lô, bán nền, nêu rõ tên Công ty LHD.

Lo sợ, Đặng Văn Lĩnh ra Hà Nội đưa 500 triệu đồng cho nhóm N. và hứa cho mỗi người 3 nền đất tại dự án ở Phú Quốc.

Sau đó, N., Lê Tiến P. (phóng viên một tờ báo) và Đ. đến văn phòng Công ty LHD nhận đất.

Tháng 3/2022, khi Công ty LHD tiếp tục phân lô dự án “Làng hoa Cửa Cạn” ở khu phố 3, đặc khu Phú Quốc, Lê Nam Tr. (phóng viên một đài truyền hình) cho đăng phóng sự phản ánh về dự án.

Sau đó, N. liên hệ Lĩnh yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ tiếp tục đăng phát. Lĩnh đồng ý, chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản N., sau đó N. chia cho Tr. 200 triệu đồng như thỏa thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam N. và Tr.; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P. để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Riêng Đ. bỏ trốn, Công an đã ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi ai là bị hại trong vụ án này đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để trình báo.