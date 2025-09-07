Tạm giữ hình sự 4 đối tượng bắt giữ người để đòi nợ ở Đồng Nai

Ngày 7/9, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ vừa xảy ra tại địa phương.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi), Phạm Trương Đinh Tài (16 tuổi), Trần Bảo Thi (27 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi) cùng trú tại xã Trị An.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Dũng

Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/9, Công an xã Trị An nhận được tin báo của chị N.T.L., trú tại địa phương về việc cháu ruột của chị L. là T.G.H (17 tuổi) bị nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật để đòi nợ.

Công an xã Trị An đã khẩn trương triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh và phát hiện các đối tượng đang bắt giữ, hành hung H. tại 1 quán bi-a ở ấp Mã Đà. Lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đưa về trụ sở đấu tranh, đồng thời giải cứu nạn nhân.

Tại Cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận H. có vay của Dũng 16 triệu đồng nhưng quá hạn vẫn chưa trả. Do đó, Dũng đã lên kế hoạch rủ Tài, Thi, Hùng thực hiện việc bắt giữ H. để đòi nợ.

Sáng 5/9, Dũng cùng đồng bọn điều khiển xe mô tô cá nhân đến nhà khống chế, bắt giữ H. đưa về quán bi-a tại ấp Mã Đà hành hung, yêu cầu H. phải cầm cố xe mô tô hoặc gọi điện cho gia đình mang tiền đến trả.

Trong lúc khống chế, hành hung, ép buộc H. gọi điện cho mẹ và chị họ đang lao động ở nước ngoài chuyển tiền về trả nợ thì cả nhóm bị Công an xã Trị An khống chế, bắt giữ.

Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, Dũng cùng đồng bọn còn có dấu hiệu cướp tài sản. Công an xã Trị An đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.