Miễn phí đưa công nhân 'thủ phủ công nghiệp' về quê ăn Tết

Đây là hoạt động thường niên được duy trì suốt 18 năm qua nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại trong bối cảnh giá tàu xe tăng cao dịp cuối năm.

Trong đợt này, LĐLĐ TP Hà Nội triển khai 26 chuyến xe đưa 1.200 công nhân thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương phía Bắc.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại chương trình - Ảnh: Mạnh Quân.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp gia đình là nỗi trăn trở đời thường của nhiều công nhân, lao động làm việc xa quê. Đó là nỗi lo tàu xe tăng giá, quãng đường xa xôi, chi phí đi lại lớn, trong khi thu nhập còn hạn hẹp, phải ưu tiên cho sinh hoạt và nuôi dạy con.

Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn ấy, với mong muốn tiếp thêm động lực để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Thủ đô, LĐLĐ thành phố tiếp tục tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, không chỉ dừng lại ở những chuyến xe nghĩa tình, chương trình còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi, lì xì cho con công nhân lao động - Ảnh: Mạnh Quân.

26 chuyến xe sẽ chở 1.200 công nhân Thủ đô về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc sum họp cùng gia đình - Ảnh: Mạnh Quân.

Tại lễ tiễn công nhân, chị Nguyễn Thị Lam (Công ty TNHH DENSO Việt Nam) rưng rưng xúc động chia sẻ bản thân đã 3 năm liên tiếp được đi xe miễn phí của Công đoàn. Đối với những công nhân có con nhỏ, việc được hỗ trợ xe về tận quê cho gia đình đã giúp chị giảm áp lực kinh tế và mang lại nguồn động viên tinh thần lớn sau một năm làm việc vất vả.

Với phương châm xuyên suốt ‘Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 246 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hơn 368 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh chương trình cấp thành phố, Công đoàn các phường, xã và Công đoàn cơ sở còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa trên 40.000 công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc sau Tết. Sự chủ động này không chỉ giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, duy trì sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.