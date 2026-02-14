Khai thác 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

TPO - Hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vừa được đưa vào khai thác tạm với các hạng mục thiết yếu, góp phần phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân đi lại dịp cao điểm Tết, và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Ngày 14/2, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, đã đưa vào khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ thuộc dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Bắc - Nam phía Đông).

Trạm dừng nghỉ Km2006+00.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110km, quy mô 4 làn xe (gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau). Theo quy hoạch, mỗi dự án thành phần được bố trí 1 trạm dừng nghỉ ở cả hai bên tuyến. Cụ thể, trạm tại Km2006+00 thuộc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tường (TP. Cần Thơ). Trạm tại Km2061+200 thuộc đoạn Hậu Giang - Cà Mau, nằm trên địa bàn xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang).

Các trạm dừng nghỉ được thiết kế đồng bộ với nhiều hạng mục phục vụ người dân. Trong đó, công trình dịch vụ công gồm bãi đỗ xe, khu vệ sinh, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm cho lái xe, điểm cung cấp thông tin, khu vực tuyên truyền an toàn giao thông và bố trí lực lượng cứu hộ, sơ cứu.

Bên cạnh đó là các hạng mục dịch vụ thương mại như khu ăn uống, bán hàng, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, xưởng sửa chữa, rửa xe, khu vui chơi giải trí, khu dành cho trẻ em cùng các dịch vụ thiết yếu khác. Ngoài ra, trạm còn được định hướng trở thành điểm giới thiệu đặc sản địa phương, tổ chức hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

Trước mắt, các trạm được khai thác tạm với các hạng mục thiết yếu nhất, như nhà vệ sinh, bán đồ ăn, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân khi đi cao tốc.

Trong đó, trạm dừng nghỉ Km2061+200 (hướng Cần Thơ đi Cà Mau) đã đưa vào khai thác, còn trạm dừng nghỉ Km2006+00 (chiều Cà Mau đi Cần Thơ) dự kiến khai thác từ sáng 15/2 (28 Tết).

Trạm dừng nghỉ Km2061+200.