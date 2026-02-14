Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 để báo cáo Bộ Chính trị

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Đề xuất tăng biên chế cấp xã

Gửi kiến nghị tới Quốc hội khóa XV sau kỳ họp thứ 10, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung biên chế với cấp cơ sở sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lý do được cử tri nêu ra là sau sáp nhập khối lượng công việc của phòng chuyên môn cấp xã nhiều, yêu cầu trình độ chuyên môn cao, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính và kế toán.

142bc.jpg
Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, trên cơ sở hướng dẫn, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế được giao.

Thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế giai đoạn 2026 - 2031, địa phương căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã… Từ đó, chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp

Với biên chế giáo viên, trước mắt, các địa phương cân đối, quản lý, bố trí, sử dụng biên chế trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, cần rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp, bảo đảm sĩ số học sinh/lớp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của từng vùng, địa bàn.

Cùng với đó, cần cơ cấu lại, sắp xếp hợp lý đội ngũ, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; gắn với việc hoàn thiện chính sách để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên…

Bộ Nội vụ cũng lưu ý điều chỉnh và cân đối kịp thời các chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao từ các đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế, có khả năng tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu.

Trong trường hợp số biên chế giáo viên được giao vẫn còn thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh xác định số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là giáo viên, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Luân Dũng
#biên chế #Bộ Nội vụ #Bộ Chính trị #giai đoạn 2026-2031 #quản lý nhân sự #cơ cấu tổ chức

Xem thêm

Cùng chuyên mục