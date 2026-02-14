Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 để báo cáo Bộ Chính trị

TPO - Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Đề xuất tăng biên chế cấp xã

Gửi kiến nghị tới Quốc hội khóa XV sau kỳ họp thứ 10, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung biên chế với cấp cơ sở sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lý do được cử tri nêu ra là sau sáp nhập khối lượng công việc của phòng chuyên môn cấp xã nhiều, yêu cầu trình độ chuyên môn cao, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính và kế toán.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, trên cơ sở hướng dẫn, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế được giao.

Thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế giai đoạn 2026 - 2031, địa phương căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã… Từ đó, chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp

Với biên chế giáo viên, trước mắt, các địa phương cân đối, quản lý, bố trí, sử dụng biên chế trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, cần rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp, bảo đảm sĩ số học sinh/lớp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của từng vùng, địa bàn.

Cùng với đó, cần cơ cấu lại, sắp xếp hợp lý đội ngũ, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; gắn với việc hoàn thiện chính sách để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên…

Bộ Nội vụ cũng lưu ý điều chỉnh và cân đối kịp thời các chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao từ các đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế, có khả năng tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu.

Trong trường hợp số biên chế giáo viên được giao vẫn còn thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh xác định số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là giáo viên, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.