Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử phạt tài xế xe biển xanh chở cành đào che lấp biển số

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã xác minh, lập biên bản xử phạt tài xế xe biển xanh 23 triệu đồng do chở cành đào che lấp biển số.

1000032122.jpg
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ phản ánh của người dân tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, và qua thông tin trên mạng xã hội về việc ô tô biển xanh 80A-062.XX, vi phạm quy định khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm- Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã tổ chức xác minh.

Qua đó xác định vào hồi 16h ngày 13/2, tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, xe ô tô biển số 80A062.XX (nền xanh, chữ trắng) gắn biển số xe bị che lấp.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT đã ra thông báo số 26-0000003/TB ngày 13/02/2026; đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ.

Qua đó xác định người điều khiển là anh N.T.T - lái xe thuộc Đội xe của Văn phòng một cơ quan Trung ương.

1000032123.jpg
Nam tài xế làm việc với CSGT.

Ngày 14/2, lái xe N.T.T đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản làm việc với lái xe đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm điều khiển xe 80A062.xx gắn biển số bị che lấp. Mức tiền phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Thanh Hà
#Xử phạt xe biển xanh che biển số #Vi phạm giao thông tại Hà Nội #Lập biên bản vi phạm hành chính #Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông #Tác động của phản ánh người dân #Chính sách xử phạt lái xe vi phạm #Vai trò của Cục CSGT trong xử lý vi phạm #Hình phạt tài xế gắn biển xanh che biển số #Quản lý dữ liệu đăng ký xe và xử lý vi phạm #Tăng cường công tác kiểm tra #xử lý vi phạm giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục