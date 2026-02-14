Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong việc sinh con

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030, trong đó đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt.

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh trên toàn quốc mỗi năm. Trên 95% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về kết hôn, sinh con để đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đưa ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản…

142sinh2.jpg
Phấn đấu tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh trên toàn quốc mỗi năm.

Chương trình quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số sang dân số và phát triển, điều chỉnh mức sinh sang đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc.

Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng hợp lý các loại hình văn hóa, văn nghệ, giải trí. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng với công chúng, gia đình và dòng họ như những người nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, già làng, trưởng bản...

Cùng với đó, Chính phủ còn nêu rõ về việc thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định không phù hợp với mục tiêu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt là các quy định xử lý vi phạm chính sách dân số hiện hành.

Đồng thời, đề xuất ban hành quy định về việc đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc để đạt và duy trì mức sinh thay thế.

“Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, các tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi con nhằm đạt và duy trì mức sinh thay thế bền vững; ưu tiên đối với tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, dân tộc thiểu số rất ít người”, Chương trình nêu rõ.

Đặc biệt, Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các chính sách đến việc sinh ít con, như về lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế... Trên cơ sở đó, xây dựng, triển khai các mô hình can thiệp thích hợp.

Để đảm bảo mức sinh thay thế, tại kỳ họp Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị tăng mức hỗ trợ cho phụ nữ sinh con. Đồng thời, cần công bố mức lương đủ sống - thu nhập của một người đi làm phải nuôi được một con, và hai người đi làm phải nuôi được hai con.

Luân Dũng
#chương trình dân số #mức sinh thay thế #cán bộ đảng viên #gia đình hạnh phúc #chính sách sinh con #chính sách dân số #lương đủ sống

