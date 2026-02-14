Đêm rộn ràng ở Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Nơi ký ức thắp sáng niềm vui sống

TPO - Giữa lòng TPHCM, khi phố xá lên đèn và dòng người vẫn ngược xuôi, công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 (công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài) lại bước vào một nhịp sống rất riêng. Không phải sự tĩnh lặng trầm mặc thường thấy ở những không gian tưởng niệm, nơi đây về đêm trở thành điểm hẹn đông vui của người dân — nơi ký ức được gìn giữ bằng ánh sáng, âm nhạc và những nụ cười.

Người dân TPHCM tìm đến vui chơi, chiêm ngưỡng biểu tượng Giọt nước và cùng nhau ôn lại những ngày đồng lòng chống dịch. Chính những tháng ngày gian khó ấy lại càng khiến một Sài Gòn “bao thương” thêm rạng ngời và ấm áp tình người

Khoảng sau 19 giờ, dòng người bắt đầu đổ về công viên. Ở khu trung tâm, tượng đài Giọt nước khổng lồ lấp lánh như ngọn hải đăng của ký ức. Những tia nước phun quanh tượng phản chiếu ánh đèn màu tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa ấm áp.

Dọc theo đài phun, các thông điệp “Hồi sinh”, “Yêu thương”, “Khát vọng” rực sáng trên bệ đá như những nốt nhạc vui trong bản hòa ca của sự sống.

Tầm 19 giờ, công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 nhộn nhịp người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng biểu tượng Giọt nước

Những bạn trẻ ngồi bên nhau, trẻ em vui đùa, người lớn ghi lại những hình ảnh đẹp tại công viên

Trẻ em chạy quanh mép nước, thi thoảng reo lên thích thú khi cột nước vút cao. Người lớn đứng thành từng nhóm quay clip, chụp ảnh check-in; tiếng cười hòa cùng giai điệu nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa nhẹ nhàng phủ khắp không gian.

Không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào. Mọi chuyển động dường như vẫn giữ một nhịp điệu chừng mực dành cho nơi tưởng niệm: những bước chân tản bộ chậm rãi, những cái nắm tay khẽ siết, những ánh mắt lặng nhìn biểu tượng giọt nước… Tất cả tạo nên cảm giác vừa trang nghiêm vừa đầy sinh khí.

Biểu tượng Giọt nước - “trái tim hy vọng” đang đập giữa lòng thành phố

Nhiều người nói vui rằng, nếu ban ngày nơi đây là công viên xanh thì ban đêm lại giống một quảng trường văn hóa thu nhỏ. Không gian tưởng niệm nhưng chan hòa sức sống, giống như cách thành phố luôn đứng dậy mạnh mẽ, vững vàng hơn sau những tháng ngày khó khăn.

Chị Minh Hà (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) vượt quãng đường xa đưa con gái đến tham quan, chụp hình ngay tượng đài Giọt nước chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đưa con đến đây. Nhìn biểu tượng giọt nước lung linh này, tôi không thấy bi lụy mà thấy thanh thản. Nhìn mọi người vui chơi đông vui như vậy, tôi cảm nhận cuộc sống thật bình yên và quý giá”.

Xung quanh đài phun, các thông điệp “Hồi sinh”, “Yêu thương”, “Khát vọng” rực sáng trên bệ đá

Thong thả tản bộ quanh công viên, nhìn những bạn trẻ tụ tập rộn ràng, ông Hữu Tiến (67 tuổi, ngụ phường Gia Định) tâm sự: “Tôi đến đây để nhớ người thân đã mất, nhưng lạ là mỗi lần tới đều thấy lòng nhẹ hơn. Tưởng niệm mà không buồn, ngược lại thấy như được hồi sinh, tràn đầy hy vọng”.

Khi màn đêm xuống sâu hơn, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên rõ nét. Không phải những bản nhạc buồn, mà là giai điệu êm dịu mang sắc thái lạc quan. Ánh đèn trong khu tưởng niệm như tỏ hơn, phản chiếu trên mặt đá và tán lá.

Các pano tư liệu như một thước phim về sự kiên cường của TPHCM những ngày chống dịch bệnh COVID-19, tuy đầy gian khó nhưng lại sáng bừng một Sài Gòn "bao thương"

Người đi dạo vẫn tiếp tục tản bộ, trẻ nhỏ vẫn nô đùa, tiếng trò chuyện vẫn rì rầm. Không ai bảo ai, tất cả đều giữ một sự tôn trọng tự nhiên đối với không gian này.

Ở một khu vực khác, các pano tư liệu được chiếu sáng thu hút nhiều bạn trẻ dừng lại đọc từng dòng chữ, xem từng bức ảnh, chụp lại làm tư liệu cho clip hoặc bài đăng mạng xã hội. Những hình ảnh tư liệu không còn mang cảm giác nặng nề, mà như một thước phim về sự kiên cường nhắc mỗi người trân trọng niềm vui và sự tử tế trong cuộc sống hôm nay.

Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, nơi để nhớ rồi bước tiếp mạnh mẽ hơn

Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà đang dần trở thành điểm hẹn tinh thần của người dân thành phố — một Sài Gòn “bao thương”, nơi nỗi nhớ được nâng niu bằng niềm vui, hy vọng và tinh thần lạc quan. Ở đó, người ta không chỉ đến để nhớ về quá khứ, mà còn để mỉm cười với hiện tại và tin vào ngày mai.

Giới kiến trúc sư từng tham gia thiết kế công trình cho biết mục tiêu của họ không phải dựng nên một nơi chỉ để người ta đến khóc, mà là nơi để nhớ rồi bước tiếp mạnh mẽ hơn. Thực tế cho thấy mục tiêu ấy đang dần thành hiện thực: mỗi tối, dòng người đổ về không ngớt, biến khu tưởng niệm thành một “trái tim hy vọng” đang đập giữa lòng thành phố.