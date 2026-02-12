Chia sẻ xúc động của Chủ tịch TPHCM tại lễ khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

TPO - Nhớ lại giai đoạn dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hồi tưởng có những ngày tưởng như không thể đứng vững. Những con số ca bệnh tăng lên từng giờ, từng phút. Những chuyến xe cấp cứu nối dài trong đêm và những khu phố im lặng đến quặn lòng...

Ba thông điệp

Tối 12/2, Thành ủy, UBND TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng.

Dự lễ khánh thành có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại diện các sở, ban ngành, nhà đầu tư (Tập đoàn Sun Group) và người dân TPHCM.

Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và UBND TPHCM về chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ. Công viên không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, là một trong 9 dự án trọng điểm hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định: Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình mang nhịp đập của sự tri ân và sự hồi sinh.

“Đứng giữa không gian tĩnh lặng, chúng ta hãy cùng nhau dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch COVID-19 hết sức khốc liệt. Đó là những nỗi đau tột cùng khi nhiều người nhắm mắt xuôi tay mà không có người thân bên cạnh. Có những đứa trẻ còn chưa hiểu hết hai tiếng 'mẹ - cha' đã phải mang vành khăn trắng” - ông Được xúc động nói.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, người đứng đầu chính quyền TPHCM kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng trăm y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ông xúc động bày tỏ: "Họ đã gác lại những hạnh phúc riêng, thậm chí có người không thể về chịu tang cha mẹ để xông pha vào tâm dịch, chiến đấu vì sự sống của nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Sự hy sinh ấy đã hóa thành tượng đài không phải dựng bằng đá, mà dựng bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố".

Nhớ lại giai đoạn dịch COVID-19, ông Được hồi tưởng có những ngày tưởng như không thể đứng vững. Những con số ca bệnh tăng lên từng giờ, từng phút. Những chuyến xe cấp cứu nối dài trong đêm và những khu phố im lặng đến quặn lòng.

“Thành phố lần đầu tiên tăng trưởng âm nhưng ý chí của con người thì không bao giờ âm. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, TPHCM đã đứng vững và vượt qua đại dịch tàn khốc”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM dành một phút mặc niệm các nạn nhân mất vì đại dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã đi qua giông bão bằng sức mạnh của sự đoàn kết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. TPHCM cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh của những “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”, những suất ăn miễn phí đầy ắp tình nghĩa trong lúc hoạn nạn. Chính trong tinh thần ấy, tình người “lá lành đùm lá rách” đã giúp TPHCM không chỉ vượt qua đại dịch mà còn hồi sinh một cách mạnh mẽ, đầy ấn tượng.

“Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mỗi người dân chúng ta có thể tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại trong dòng đời hối hả. Để ký ức và hiện tại giao thoa với nhau”, Chủ tịch UBND TPHCM ông nhắn nhủ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, công viên mang trong mình ba thông điệp. Đầu tiên là sự hồi sinh, vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương. Tiếp đó là lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết. Vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng như không còn hy vọng nào. Cuối cùng là hướng tới tương lai để thế hệ sau hiểu rằng thành phố này còn được xây dựng không chỉ bằng bê tông mà bằng sự sẻ chia.

“Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành 'lá phổi xanh' và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, ký ức và của niềm tự hào. Tôi trân trọng cảm ơn cơ quan đơn vị và Tập đoàn Sun Group cùng đội ngũ thi công tư vấn trong 90 ngày đêm cố gắng để thành phố có công trình ý nghĩa. Bên cạnh đó là sự đồng thuận của nhân dân, vì không có lòng tin, không thể có công trình nào trọn vẹn”, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Giọt nước mắt của sự tri ân

Công viên số 1 Lý Thái Tổ được triển khai với yêu cầu làm việc ngày đêm, không gián đoạn. Trong suốt quá trình thi công, công trường luôn duy trì mô hình 3 ca 4 kíp, với gần 20 kỹ sư và Tập đoàn Sun Group thường trực. Có thời điểm cao nhất huy động tới 500 công nhân làm việc liên tục.

Trong tổng thể không gian xanh, điểm nhấn của công viên là quảng trường giọt nước.

Toàn bộ khu đất được quy hoạch thành công viên có hình tam giác, nằm trong trục cảnh quan cây xanh quan trọng của thành phố. Đặt trong bối cảnh một đại đô thị vô cùng sầm uất, nhộn nhịp, Công viên số 1 Lý Thái Tổ giống như một khu rừng nhỏ, khoảng xanh lặng lẽ mang tới không gian hoàn toàn khác.

Để “làm mềm” những góc nhọn của khu đất hình tam giác, các nhà thiết kế đã "bo" mềm các cạnh khu đất và đặt ở trung tâm của công viên một quảng trường hình tròn. Đây là điểm dung hòa dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại, tương lai.

Trong tổng thể không gian xanh, điểm nhấn là quảng trường giọt nước. Hạng mục lấy cảm hứng thiết kế hình ảnh giọt nước rơi xuống, khi chạm mặt đất, hình thành nên một hố không gian tựa vết sẹo hằn trong lòng đất. Đây như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương mà người dân TPHCM đã vượt qua trong những tháng ngày cao điểm của dịch bệnh.

Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, trên diện tích hơn 4 ha, công viên trưng bày gần 30.000 cây trái và chậu hoa các loại, hội tụ hương sắc Tết Việt đặc trưng.

Khi giọt nước chạm vào đất mẹ vỡ tan ra, những gợn sóng hình thành từ đó lan tỏa ra xung quanh, tượng trưng cho quá trình chuyển hóa. Nỗi buồn mất mát được đồng bào nén lại và cùng nhau vượt qua, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ở trung tâm hình tròn là tượng đài Giọt nước. Đây chính là giọt nước mắt của sự tri ân, của tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Ẩn sâu bên trong giọt nước ấy là một trái tim, đại diện cho tấm lòng, sự sẻ chia và chở che mà đồng bào đã dành cho nhau trong những thời khắc đau thương nhất. Nhờ có trái tim ấy, giọt nước mắt không tan đi trong tuyệt vọng mà có điểm tựa lan tỏa thành những vòng sóng mới, biểu trưng cho sự hồi sinh và tiếp nối.