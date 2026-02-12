Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh được bổ nhiệm làm chủ tịch UBND xã

TPO - UBND xã Dray Bhăng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Niê Knơng Y Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là bước kiện toàn nhân sự quan trọng nhằm ổn định và phát triển bộ máy chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 12/2, UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, chính thức bổ nhiệm ông Niê Knơng Y Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021–2026.

Dự và trao quyết định có bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị tân Chủ tịch xã cùng tập thể lãnh đạo địa phương giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh và gần dân. Đồng thời, địa phương cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Niê Knơng Y Sơn - Tân Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Niê Knơng Y Sơn khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng tập thể cán bộ xã Dray Bhăng xây dựng chính quyền minh bạch, chuyên nghiệp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh và huyện giao phó.

Tân Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Niê Knơng Y Sơn (SN 1985, quê quán Lâm Đồng) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động về cơ sở, ông Y Sơn từng rèn luyện trong môi trường quân đội và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, nay là Sở Tài chính).

Trước đó cùng ngày, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Dray Bhăng đã tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.