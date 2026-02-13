Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Làng bánh chưng xứ Nghệ đỏ lửa xuyên đêm

Ngọc Tú

TPO - Cận Tết, làng bánh chưng Vĩnh Hòa (xã Yên Thành, Nghệ An) lại rộn ràng, tất bật vào vụ cao điểm nhất năm. Từ sáng sớm đến tối khuya, hàng chục bếp đỏ lửa, hàng nghìn chiếc bánh vuông vức được gói ghém, theo xe tỏa đi khắp mọi miền đất nước.

tp-c7fc400f81170f4956066.jpg
Ở Nghệ An﻿, nhắc đến bánh chưng, người ta thường nhớ ngay đến làng Vĩnh Hòa - ngôi làng đã có lịch sử gần 80 năm gắn bó với nghề. Những ngày cận Tết, khắp các cơ sở sản xuất đều sáng đèn từ tinh mơ, những người thợ﻿ tất bật, người rửa lá, người gói bánh để kịp trả đơn hàng cho khách.
tp-4.jpg
Bà Nguyễn Thị Nhường (58 tuổi) - chủ cơ sở bánh chưng - cho hay gia đình bà đã làm nghề qua bốn thế hệ, từ đời ông cố, ông bà, đến vợ chồng bà và nay là con gái nối nghiệp.
tp-16c42a36eb2e65703c3f7.jpg
“Làng chúng tôi làm bánh quanh năm nhưng số lượng ít. Vụ Tết﻿ là lớn nhất năm. Đơn hàng tăng gấp nhiều lần, có ngày làm từ sáng đến tối mịt, không kịp nghỉ tay”, bà Nhường chia sẻ.
tp-132338d0f9c877962ed91.jpg
Chị Lê Thị Kiều My (con gái bà Nhường) cho biết để đảm bảo chất lượng, cơ sở của gia đình chị phân công mỗi người một công việc, một khâu trong dây chuyền. Cụ thể, có người sẽ được phân công rửa lá, người chuẩn bị gạo nếp, có người chuyên gói bánh, có người phụ trách khâu luộc bánh.
tp-7.jpg
tp-5.jpg
Trước khi gói bánh, lá được rửa sạch, để ráo nước.
tp-519cd66a1772992cc06310.jpg
tp-9.jpg
tp-11.jpg
Các nguyên liệu đều có người chuẩn bị sẵn nên chỉ vài phút, chị Kiều My sẽ gói xong một chiếc bánh chưng. “Có ngày cao điểm tôi gói hơn 1.000 chiếc. Làm nhiều thành quen tay”, chị Kiều My nói tuy bán được nhiều nhưng công việc gói bánh cũng vất vả, ngồi nhiều đau lưng, bữa cơm ăn không đúng giờ giấc.
tp-0ffe540b95131b4d42024.jpg
Cách đó không xa, cơ sở bánh chưng Khánh Châu cũng nhộn nhịp không kém. Anh Trần Quốc Khánh (54 tuổi) cho biết để phục vụ thị trường Tết, năm nay gia đình anh nhập hơn 50.000 lá dong về gói bánh. Để kịp đơn hàng, anh Khánh phải thuê thêm 4 lao động thời vụ về hỗ trợ các công việc.
tp-626a9d9f5c87d2d98b9612.jpg
“Giờ không nhận đơn hàng mới nữa, chỉ lo làm để trả cho hết đơn của khách đặt. Nếu làm liên tục thì phải 28 Tết xong rồi mới nghỉ Tết”, anh Khánh nói.
tp-de083bfdfae574bb2df48.jpg
“Mỗi ngày tôi dậy gói bánh từ 6h sáng đến 20h, trung bình khoảng 1.200-1.400 chiếc bánh mỗi ngày. Mệt nhưng vui. Mỗi chiếc bánh là một phần Tết gửi đi muôn nơi”, anh Lê Thanh Bình - một thợ gói bánh lâu năm ở làng Vĩnh Hòa nói.
tp-a7fb210de0156e4b37045.jpg
tp-6.jpg
Theo người dân, bánh chưng Vĩnh Hòa ngon nức tiếng nhờ khâu chọn nguyên liệu kỹ lưỡng: lá dong xanh dày, nếp dẻo thơm, đậu xanh bở tơi, thịt lợn tươi được tẩm ướp vừa vặn. Từ cách gói, cách xếp bánh, châm nước đến canh lửa đều được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi gia đình lại có bí quyết riêng, tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn.
tp-3.jpg
Nhờ vị ngon đặc trưng, bánh chưng Vĩnh Hòa giờ không chỉ phục vụ trong xã, trong tỉnh mà còn theo xe khách, xe tải vào tận miền Nam, ra miền Bắc…
Ngọc Tú
#Nghệ An #làng bánh chưng #bánh chưng #Làng nghề #Tết #Làng nghề bánh chưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục