Làng bánh chưng xứ Nghệ đỏ lửa xuyên đêm

TPO - Cận Tết, làng bánh chưng Vĩnh Hòa (xã Yên Thành, Nghệ An) lại rộn ràng, tất bật vào vụ cao điểm nhất năm. Từ sáng sớm đến tối khuya, hàng chục bếp đỏ lửa, hàng nghìn chiếc bánh vuông vức được gói ghém, theo xe tỏa đi khắp mọi miền đất nước.