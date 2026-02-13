Làng bánh chưng xứ Nghệ đỏ lửa xuyên đêm

TPO - Cận Tết, làng bánh chưng Vĩnh Hòa (xã Yên Thành, Nghệ An) lại rộn ràng, tất bật vào vụ cao điểm nhất năm. Từ sáng sớm đến tối khuya, hàng chục bếp đỏ lửa, hàng nghìn chiếc bánh vuông vức được gói ghém, theo xe tỏa đi khắp mọi miền đất nước.
Trước khi gói bánh, lá được rửa sạch, để ráo nước.
Các nguyên liệu đều có người chuẩn bị sẵn nên chỉ vài phút, chị Kiều My sẽ gói xong một chiếc bánh chưng. “Có ngày cao điểm tôi gói hơn 1.000 chiếc. Làm nhiều thành quen tay”, chị Kiều My nói tuy bán được nhiều nhưng công việc gói bánh cũng vất vả, ngồi nhiều đau lưng, bữa cơm ăn không đúng giờ giấc.
Theo người dân, bánh chưng Vĩnh Hòa ngon nức tiếng nhờ khâu chọn nguyên liệu kỹ lưỡng: lá dong xanh dày, nếp dẻo thơm, đậu xanh bở tơi, thịt lợn tươi được tẩm ướp vừa vặn. Từ cách gói, cách xếp bánh, châm nước đến canh lửa đều được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi gia đình lại có bí quyết riêng, tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn.