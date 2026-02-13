Giải trí Tết: Nhiều tầng trải nghiệm

TP - Tết 2026 đánh dấu một bước chuyển trong cách Hà Nội tổ chức đời sống văn hóa dịp đầu năm. Nếu trước đây giải trí Tết chủ yếu gói gọn trong các chương trình truyền hình và đại nhạc hội, thì năm nay bản đồ này được mở rộng đáng kể. Nó trải dài từ màn hình đến không gian thực, kết nối truyền thống và hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả.

Vui Tết từ nhà ra ngõ

Không thể phủ nhận, cho đến thời điểm này, hệ sinh thái nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam vẫn giữ vai trò trục xương sống trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình.

Năm nay, lần đầu tiên, không gian Hoàng thành Thăng Long có đường hoa Tết mang tên Bình minh khát vọng được tổ chức như một sắp đặt nghệ thuật đương đại

Tết Bính Ngọ 2026, VTV tiếp tục tung ra chuỗi chương trình trọng điểm như Hoa xuân ca, Quảng trường mùa xuân, Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi cùng bản tin Chiều cuối năm. Các chương trình được dàn dựng theo hai trục, một bên là không khí rực rỡ, hiện đại của đại nhạc hội, một bên là những khoảng lặng về nếp nhà, ký ức, sự sum họp.

Bên ngoài không gian màn ảnh, Hà Nội bước vào Tết với chuỗi hoạt động trải dài khắp thành phố.

Đêm Giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2 tại 33 điểm bắn với 34 điểm cầu trải rộng gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, khuôn viên đường đua F1, hồ Văn Quán, vườn hoa Lạc Long Quân, thành cổ Sơn Tây… khiến không gian lễ hội được phân bổ, không bị dồn nén vào khu vực trung tâm.

Tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình Vui Xuân đón Tết diễn ra ngày 14 và 15/2, tái hiện sinh hoạt Tết truyền thống của các dân tộc. Chuyên đề Lễ hội mùa Xuân từ 21 đến 22/2 giới thiệu nghi lễ đầu năm, trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đánh đu… đem đến cơ hội thực hành văn hóa sống cho người tham gia.

Một điểm nhấn khác là triển lãm Đạo học ngàn năm Quốc Tử Giám tại Tiền Đường, khu Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kéo dài đến 22/3, tôn vinh truyền thống hiếu học nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu và 950 năm Quốc Tử Giám.

Cũng tại không gian này, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra từ 11/2 đến 1/3 (tức từ 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng), mở cửa phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8h00-22h00. Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp, quy tụ các nhà thư pháp được tuyển chọn thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra từ 11/2 đến 1/3/2026, mở cửa phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8h00 đến 22h00

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động phong phú như trải nghiệm di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày làng nghề, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân và các chương trình nghệ thuật dân gian (quan họ, ca trù, chèo…) diễn ra tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn.

Năm nay, lần đầu tiên, không gian Hoàng thành Thăng Long có đường hoa Tết mang tên Bình minh khát vọng được tổ chức như một sắp đặt nghệ thuật đương đại, diễn ra từ 10-22/2. Bên cạnh đó, từ 18-22/2, khu di sản tổ chức 5 suất biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn và diễn xướng mỗi ngày. Ngày 25/2, lễ dâng hương khai xuân tại sân Điện Kính Thiên tôn vinh các bậc tiên đế, hiền tài, nhấn mạnh truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Làng Cựu nổi danh với những ngôi biệt thự cổ pha lẫn kiến trúc Việt và Pháp được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20

TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, điểm đáng chú ý trong xu hướng tổ chức văn hóa thời gian gần đây là cách di sản được “đưa ra khỏi tủ kính”. Theo ông, thay vì tồn tại như một không gian tham quan tĩnh tại, các di tích, địa điểm lịch sử đang được thiết kế lại theo hướng tăng tính trải nghiệm và tương tác để công chúng có thể tham gia, cảm nhận và đối thoại với không gian văn hóa.

Đại tiệc phim Việt Mùng 1 Tết Bính Ngọ, phòng vé Việt bước vào cao điểm với 4 phim nội đồng loạt khởi chiếu. Trấn Thành trở lại đường đua với Thỏ ơi, khai thác mối quan hệ độc hại và thao túng tâm lý. Trường Giang góp mặt trong Nhà ba tôi một phòng, trong khi Lê Thanh Sơn mang đến Báu vật trời cho, cùng lựa chọn đề tài gia đình quen thuộc với khán giả Tết. Đạo diễn Minh Beta lần đầu tham chiến mùa phim xuân với Mùi phở, tác phẩm đào sâu văn hóa truyền thống và đời sống gia đình đa thế hệ, có sự tham gia của NSƯT Xuân Hinh. Trước và sau mốc Mùng 1, thị trường tiếp tục được “giãn tải” với Huyền tình Dạ Trạch khởi chiếu ngày 10/2, Nhà mình đi thôi dự kiến ra rạp 26/2 và Cảm ơn người đã thức cùng tôi dự kiến 27/2. Sự phân bổ lịch chiếu trải dài suốt mùa lễ hội nhằm giảm cạnh tranh trực diện, đồng thời duy trì nhịp sôi động của phòng vé trong nhiều tuần.

Du xuân làng cổ

Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh những điểm quen thuộc như Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ hay Hồ Tây, nhiều du khách đang có xu hướng rời khỏi khu vực trung tâm đông đúc để tìm đến những không gian làng cổ nằm ven đô.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng cổ Đường Lâm từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những người muốn “xuyên không” về làng quê Bắc bộ xưa. Những bức tường đá ong, mái ngói nâu sẫm, cổng làng rêu phong và con đường lát gạch nghiêng tạo nên một bối cảnh đặc trưng. Dịp Tết, nhiều gia đình vẫn giữ nếp gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, dựng cây nêu trước sân. Mỗi ngôi nhà cổ đều đại diện cho ký ức sống về gia phong, về cách người Bắc bộ ứng xử với tổ tiên và cộng đồng.

Cũng mang vẻ trầm mặc nhưng sắc thái khác biệt là làng Cựu, thuộc xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. Ở đây, bên cạnh cây đa, giếng nước, sân đình và những ngôi nhà mái chảy truyền thống, còn có khoảng 40 biệt thự cổ 2 đến 3 tầng mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp.

Sự đan xen này tạo nên một diện mạo hiếm thấy, phản ánh giai đoạn hưng thịnh của nghề may đồ Tây hồi đầu thế kỷ XX. Với bối cảnh kiến trúc giao thoa, làng Cựu trở thành không gian yêu thích để giới trẻ check-in đầu năm.

Ngoài hai điểm quen thuộc ấy, vùng ven Hà Nội còn nhiều làng cổ khác giữ được cấu trúc truyền thống tương đối nguyên vẹn. Một trong số đó là làng cổ Cự Đà, thuộc huyện Thanh Oai, cách trung tâm khoảng 20 km. Cự Đà nằm ven sông Nhuệ, nổi tiếng với nghề làm miến và tương.

Điểm đặc sắc của làng là hệ thống nhà cổ có mặt tiền pha trộn giữa kiến trúc Việt và kiến trúc Pháp, với cửa vòm, ban công sắt uốn, nhưng bên trong vẫn giữ kết cấu nhà ba gian truyền thống. Dịp Tết, khi những sân phơi miến tạm ngưng hoạt động, không gian làng trở nên tĩnh lặng hơn. Du khách có thể đi dọc con ngõ nhỏ lát gạch, ghé đình làng, chùa cổ, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, khác hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm thành phố.

Một lựa chọn khác là làng Ước Lễ, huyện Thanh Oai. Làng nổi tiếng với nghề làm giò chả truyền thống, sản phẩm xuất hiện trong nhiều mâm cỗ Tết của người Hà Nội. Cổng làng Ước Lễ được xây dựng từ thời Hậu Lê, mang dáng dấp bề thế với mái cong và tường gạch dày. Phía sau cổng làng là những nếp nhà cổ san sát giống như một bức tranh hoài cổ vô cùng “ăn ảnh”.

Ở hướng Đông Bắc thành phố, làng Nôm, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 km, cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết. Làng Nôm nổi bật với cây cầu đá cổ bắc qua hồ, chợ Nôm truyền thống và hệ thống nhà gỗ nhiều gian còn được bảo tồn khá tốt. Không gian nơi đây ít bị tác động bởi đô thị hóa.

Điểm hấp dẫn của những làng cổ ven Hà Nội là chúng không được dàn dựng quá mức cho du lịch. Nhiều gia đình vẫn sinh sống, thờ cúng tổ tiên trong chính những ngôi nhà cổ ấy. Điều này tạo nên sự khác biệt, khiến người tham quan cảm nhận được một cấu trúc văn hóa vẫn đang vận hành.