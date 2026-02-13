TPHCM: Rộn ràng vui xuân

TP - Xuân Bính Ngọ 2026 là mùa Xuân đầu tiên được tổ chức sau khi TPHCM được mở rộng địa giới, sáp nhập thêm 2 tỉnh là Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu. Vì thế các chương trình vui Xuân đón Tết được mở rộng không chỉ ở quy mô mà còn ở các nội dung đầy hấp dẫn.

Chiêm ngắm linh vật ngựa

Điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách nhất tại Trung tâm TPHCM sẽ vẫn là Đường hoa Nguyễn Huệ.

Linh vật Ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết truyền thống mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM trong hành trình hình thành siêu đô thị quốc tế.

Trong đó linh vật Ngựa sẽ là cảm hứng chính để các nghệ nhân sáng tạo như; Đại cảnh Ngựa chín hồng mao cao 6,4m được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, được các nghệ nhân khắc họa với nhiều lớp màu mang ý nghĩa tượng trưng cho sự viên mãn, cát tường.

Cùng với sự kết hợp các gam màu nóng - lạnh và các hiệu ứng sơn chuyển màu: Đại cảnh Nhất mã thong dong được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong; cụm đại cảnh Lý ngựa ô được lấy cảm hứng từ bài dân ca cùng tên sẽ tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với cách tạo hình đầy vui nhộn.

Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng

Xuân năm nay, lần đầu tiên công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa là đỉnh cao của sự đổi mới, khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Linh vật tại cổng chào sẽ kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị.

Sự kết hợp giữa Mapping và cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Hệ thống đèn viền LED chuyển động mềm mại dưới chân, kết hợp cùng các cánh cổng LED và ánh sáng đuổi, tạo nên một bản giao hưởng thị giác bùng nổ.

Lễ hội sách

Quảng bá đường sách Nguyễn Văn Bình

Lễ hội Đường sách Tết tại TPHCM sẽ được tổ chức mở rộng tại 3 địa điểm: đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang thuộc phường Sài Gòn và phường Bến Thành); Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương); Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/2 tới 22/2 (Nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ tới mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội sẽ gồm triển lãm trưng bày xuất bản phẩm, báo Xuân, sách đạt Giải thưởng Sách quốc gia, cùng các chuyên đề kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và những thành tựu phát triển đô thị sau sáp nhập…

Không gian hội sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đa dạng thể loại: Sách ngoại văn, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết…

Tại Công viên thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) ngoài các hoạt động triển lãm với các nội dung trên còn có triển lãm báo Xuân, trưng bày, giới thiệu sách của các cơ quan báo chí và những người làm báo, giới thiệu những hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM, khu vực không gian sách và đời sống với không gian cà phê sách, trà sách phục vụ bạn đọc và du khách.

Hội hoa xuân khắp nơi

Trước đó Hội hoa Xuân TPHCM Tết Bính Ngọ đã khai mạc vào ngày 10/2 tại công viên Tao Đàn (Phường Bến Thành). Điểm nhấn của Hội hoa Xuân TPHCM năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí phong phú, gồm biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; các loại hình sân khấu dân gian như múa rối, đờn ca tài tử; trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; sân chơi mỹ thuật dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực; chiếu phim ngoài trời và các chương trình ca nhạc theo chủ đề hằng ngày.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, như mọi năm Ban tổ chức còn bố trí không gian triển lãm thủ công mỹ nghệ kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm thực dân gian Nam bộ nhằm đáp ứng nhu cầu du khách và người dân cũng như góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và quảng bá bản sắc văn hóa Việt.

Cũng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn và hoạt động nghệ thuật công cộng như: Trình diễn Cải lương, Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các không gian công cộng như Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn), nhà hát Trần Hữu Trang (phường Bến Thành).

Các sân khấu kịch, các rạp phim và các tụ điểm ca nhạc đều tổ chức trình diễn các vở kịch, bộ phim mới hay các chương trình ca nhạc đón Xuân. Các chương trình ca múa nhạc, múa Lân- Sư- Rồng, Lễ hội trình diễn áo dài cũng sẽ diễn ra suốt những ngày Tết tại khu trung tâm…