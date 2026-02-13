Ai đứng sau linh vật ngựa mặt quạu cầm iPhone17 gây sốt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

TPO - Từ tác phẩm linh vật cô ngựa béo, “mặt quạu” cầm iPhone17, tác giả mong muốn mọi người hạn chế sử dụng điện thoại, mà hãy dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm cuộc sống với nhau trong ngày thường, cũng như ngày Tết.

Linh vật cô ngựa béo, “mặt quạu”, cầm Iphone17 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được dân mạng quan tâm, săn đón bởi sự ngộ nghĩnh, biểu cảm độc đáo, hài hước, khác lạ so với hình tượng thông thường. Cô ngựa này nổi tiếng tới nỗi ai tới cũng cũng chụp ảnh cùng để khoe lên các trang mạng xã hội.

Anh Phan Vĩnh Nguyên - Giám đốc Công ty Mỹ Thuật Đức Nhân là tác giả cụm linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trưng bày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trong đó có cô ngựa mặt quạu.

tien-phong.jpg
Điều đầu tiên tới Quảng trường Nguyễn Tất Thành của mọi người là chụp ảnh với cô ngựa béo cầm điện thoại.

Chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm, anh Nguyên cho biết cụm linh vật ngựa có nhiều sắc thái khác nhau (thanh lịch, vui tươi, hài hước, dũng mãnh, cau có…) để mang đến cho người dân tham quan có nhiều cung bậc cảm xúc. Từ cụm linh vật, tác giả mang đến thông điệp sáp nhập và đột phá sau sáp nhập của Bình Định và Gia Lai. Vì bên cạnh cụm linh vật chính còn có các cụm về chủ đề giảm cân, giá vàng tăng, bay vào vũ trụ…

Riêng về linh vật cô ngựa béo, “mặt quạu”, khi làm linh vật này, anh Nguyên và mọi người không ngờ lại được nhiều người quan tâm. Vì năm trước cả nhóm của anh Nguyên cũng có một linh vật "rắn ôm chai bia" tương tự.

“Từ tác phẩm cô ngựa béo, mặt quạu, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp là mọi người, đặc biệt là các em nhỏ hãy hạn chế sử dụng điện thoại. Mà hãy dành nhiều thời gian nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm cuộc sống với nhau trong ngày thường, cũng như ngày Tết”, anh Nguyên chia sẻ.

﻿3.jpg﻿
﻿﻿﻿4.jpg﻿
﻿2.jpg
Mọi người đến tạo dáng, biểu cảm ngộ nghĩnh giống cô ngựa hay cầm điện thoại.

Chia sẻ thêm, anh Nguyên cho hay cụm linh vật chính là bát mã “mã đáo thành công” được thể hiện đi từ hai hướng hình cánh cung, hội tụ chứ không đi về một hướng như truyền thống. Hình ảnh lấy ý tưởng từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (phường Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), mượn hình tượng Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của vua Quang Trung để tạo bước đột phá đi vào kỷ nguyên mới.

1.jpg
1a.jpg
Ngoài tác phẩm cô ngựa béo cầm iPhone17, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn nhiều tác phẩm đẹp, ý nghĩa khác.

Theo anh Nguyên, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ toàn bộ cánh cung và hai mũi tên vàng, tượng trưng cho hai tỉnh sau sáp nhập (mũi tên hướng ra biển Đông hướng ra biển lớn, mũi tên vàng tượng trưng mai vàng thủ phủ mai vàng Bình Định cũ, màu nâu đỏ tượng trưng cho đất đỏ bazan).

Không gian phía sau cụm linh vật chính bố trí phi thuyền, ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ… thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Tiền Lê
