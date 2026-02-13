Khom lưng nướng cá cả ngày lẫn đêm cận Tết

TPO - Cận Tết Bính Ngọ, các lò nướng cá ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) tất bật, lửa than đỏ rực cả ngày lẫn đêm để nướng cá cung ứng thị trường.
Trong các loại hải sản, cá thu có giá trị kinh tế cao nhất, trở thành đặc sản chủ lực mỗi dịp Tết. Cá mua về được cắt khúc, phân loại, đặt lên giàn thép phơi 3-5 tiếng cho ráo nước trước khi nướng.
Ông Hoàng Văn Bình (56 tuổi, trú khối Bình Minh) cho biết dịp này ông thường dậy từ rạng sáng, túc trực tại bến cá Nghi Thủy để mua cá biển về nướng, bán kiếm lời. Cá được đưa lên thớt hoặc dùng máy cắt khúc trước khi nướng. Ngày thường chỉ sơ chế khoảng 100 kg cá, nhưng cận Tết tăng lên 500 kg mỗi ngày. Dịp này, cơ sở của ông phải thuê thêm 3-4 lao động thời vụ để nướng cá.
Để bảo đảm vệ sinh và tránh cá dính kim loại, trước khi nướng, thợ thường quấn lá chuối quanh que sắt rồi mới đặt cá lên. Sau khi nướng xong, cá được xếp lên giàn tre, đưa ra sân phơi thêm 30 phút đến một tiếng cho bay hơi trước khi đóng gói.
Cá nướng được đóng hộp nhựa hoặc hút chân không trong túi nylon, sau đó đưa vào tủ cấp đông. Sản phẩm được thương lái phân phối đến các chợ trong tỉnh và phục vụ du khách mua làm quà.
Để tạo hình tròn, lúc hấp và nướng cá không bị vỡ, chủ lò nướng thường phải tự tay lựa chọn những con cá tươi ngon. Sau khi hấp, cá được xông bằng bã mía từ 10-15 phút để tạo vị thơm ngọt và có màu vàng bắt mắt. Món cá thửng xông khói được nhiều người lựa chọn trong thực đơn mâm cỗ ngày Tết.