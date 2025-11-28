Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cấm một số phương tiện lưu thông qua cầu Trần Phú - Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ kết hợp triều cường, sóng lớn đã gây xói lở, hư hỏng mố bên phải cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 28/11, ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ trong các ngày 16/11 và 22/11 kết hợp triều cường, sóng lớn đã gây xói lở, hư hỏng mố bên phải cầu Trần Phú (theo hướng từ phía Bắc sang phía Nam cầu), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Trần Phú bị xói lở.

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng – Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa thông báo cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Trần Phú theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Trần Phú. Riêng chiều ngược lại (từ trung tâm Nha Trang qua cầu Trần Phú đến đường Phạm Văn Đồng) vẫn lưu thông bình thường.

Về phương án phân luồng giao thông: Đối với xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ: Chỉ được phép lưu thông theo lộ trình: Đường Phạm Văn Đồng → rẽ phải vào đường Tôn Thất Tùng → đường 2 Tháng 4 → đường Xóm Cồn → đường Trần Phú.
(Các phương tiện này lưu thông qua cầu Xóm Bóng để thay thế cho hướng qua cầu Trần Phú).

Đối với xe ô tô khách trên 16 chỗ đến tham quan Tháp Bà Ponagar di chuyển theo lộ trình: Đường Phạm Văn Đồng → đường Cù Huân → dừng, đón trả khách tại đường 2 Tháng 4 (đoạn trước Tháp Bà Ponagar) hoặc đường Cù Huân → tiếp tục theo đường 2 Tháng 4 → đường Tôn Thất Tùng → đường Phạm Văn Đồng → bãi đậu xe cạnh nhà hàng Yến Sào trên đường Phạm Văn Đồng.

Thời gian áp dụng từ 23h30 ngày 27/11 cho đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Phùng Quang
