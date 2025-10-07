Thái Lan chấp nhận 700.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp

TPO - Thái Lan sẽ mở cửa đăng ký trong 15 ngày cho khoảng 500.000 - 700.000 người lao động không có giấy tờ từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, cho phép họ cư trú hợp pháp và làm việc tại nước này trong thời hạn tối đa 1 năm.

Các công nhân nước ngoài đang làm việc tại công trường ở Thái Lan. (Ảnh: Khaosod)

Thời hạn đăng ký từ ngày 15 – 29/10.

Ngày 6/10, Bộ trưởng Lao động Treenuch Thienthong công bố sáng kiến ​​này, sau khi nội các Thái Lan ra nghị quyết phê duyệt các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động và đưa người lao động không có giấy tờ vào hệ thống việc làm chính thức, trang Khaosod đưa tin.

Chương trình dành cho những người lao động đã có việc làm. Theo đó, Bộ Lao động sẽ triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến cho lao động nước ngoài đã có việc làm tại Thái Lan nhưng chưa có tư cách pháp lý.

Khung thời gian 15 ngày được Ủy ban Quản lý người lao động nước ngoài đặt ra để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, bằng cách chỉ dành cho những lao động nước ngoài đang ở Thái Lan.

Bộ Lao động Thái Lan ước tính hiện có khoảng 338.000 lao động nhập cư chưa đăng ký, bao gồm những người có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc quá hạn nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Dựa trên đợt đăng ký trước đây, giới chức ước tính sẽ có từ 500.000 - 700.000 lao động nước ngoài đăng ký trong chương trình sắp tới.

Giấy phép đặc biệt sẽ ngay lập tức hết hiệu lực nếu người lao động rời khỏi Thái Lan, trừ khi họ có hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành và thị thực từ Cục Di trú để ở lại lâu hơn.