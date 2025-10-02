Thái Lan cho phép người dân chuyển tiền mua vé số không trúng thưởng vào tài khoản hưu trí

TPO - Chính phủ Thái Lan sẽ ban hành chính sách mới, cho phép người dân chuyển đổi số tiền đã mua xổ số nhưng không trúng thưởng thành tiền tiết kiệm hưu trí. Mục đích của chương trình là khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số già hóa, The Nation đưa tin.

Ảnh minh họa

Ngày 1/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas xác nhận kế hoạch này, cho biết ông đã chỉ đạo thư ký thường trực hoàn thiện các tiêu chí trước khi triển khai.

Dự án dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong vòng 4 tháng tới, trở thành một trong những ưu tiên của Chính phủ Thái Lan.

Theo sáng kiến ​​mới, một phần giá vé xổ số điện tử không trúng thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Ông Ekniti cho biết, chương trình "Tiết kiệm xổ số" vẫn chưa được đặt tên chính thức và hoàn toàn tách biệt với chương trình "Lương hưu xổ số" do Quỹ Tiết kiệm quốc gia (NSF) quản lý.

"Tiền sẽ được tách ra từ giá vé và được giữ theo nguyên tắc tương tự như Quỹ Tương hỗ hưu trí (RMF). Người dân có thể rút tiền khi đến độ tuổi 55", ông cho biết.

Những người từ 56 tuổi trở lên có thể tiếp tục tiết kiệm thêm 5 năm nữa, và số tiền tích lũy được có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, tạo nên tính thanh khoản cho người tiết kiệm.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng dự định mang lại cơ hội đầu tư trái phiếu chính phủ lãi suất hấp dẫn 1% hằng tháng cho người cao tuổi và người đã nghỉ hưu, để các nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia dễ dàng.

Ông Lavaron Sangsnit - Thư ký Thường trực Bộ Tài chính, nhấn mạnh rằng mục tiêu của dự án là khuyến khích tiết kiệm chứ không phải khuyến khích cờ bạc. Điều quan trọng là chương trình này sẽ chỉ giới hạn ở những vé số được mua qua ứng dụng Pao Tang, vì nền tảng này cho phép theo dõi chính xác người mua và chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm cá nhân của họ.