Thế giới

Google News

Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng

Tú Linh

TPO - Hôm nay (15/8), Hoàng gia Thái Lan cho biết con gái lớn của Quốc vương Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng.

cong-chua.jpg
Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol. (Ảnh: Bangkok Post)

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol nằm viện từ khi bị bất tỉnh năm 2022, trong lúc đang huấn luyện chó nghiệp vụ ở Nakhon Ratchasima, phía bắc thủ đô Bangkok.

Đây là lần đầu tiên Văn phòng Nội chính Hoàng gia cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của Công chúa.

"Các bác sĩ cho biết phổi và thận của Công chúa đã hoạt động trở lại với sự hỗ trợ của thiết bị y tế và thuốc men", thông cáo cho biết.

Các bác sĩ phát hiện tình trạng nhiễm trùng máu nghiêm trọng từ ngày 9/8, dẫn đến việc Công chúa phải dùng thuốc kháng sinh và thuốc tăng huyết áp để duy trì ổn định.

Công chúa - thường được gọi với tên Bha - là con gái cả của Vua Maha Vajiralongkorn và là người con duy nhất từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông. Công chúa 46 tuổi từng học tại Anh và Mỹ, từng đảm nhận một số chức vụ tại Liên Hợp Quốc.

Bà có quan hệ thân thiết với vua cha và được bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao trong đội cận vệ hoàng gia trước khi ngã bệnh.

Vị vua 73 tuổi có 7 người con nhưng vẫn chưa công bố người sẽ được chọn để kế vị, dù luật kế vị ưu tiên nam giới.

Tú Linh
CNA
#Công chúa Thái Lan #Nhiễm trùng máu #Hoàng gia Thái Lan

