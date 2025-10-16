Việt Nam hoan nghênh đánh giá của Mỹ về phòng chống buôn bán người

TPO - Báo cáo năm 2025 của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình mua bán người trên thế giới có nội dung liên quan đến Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có những đánh giá tích cực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

“Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định.

*Trả lời câu hỏi về việc Mỹ áp mức thuế mới lên các sản phẩm gỗ nhập khẩu, ảnh hưởng đến các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan Mỹ để cùng giải quyết các vướng mắc, bảo đảm xem xét các thông tin liên quan một cách khách quan, công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

“Chúng tôi cam kết thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam”, Người phát ngôn nói.

Các mức thuế mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu như tủ bếp, tủ trang điểm, gỗ xẻ, gỗ nguyên liệu và một số loại đồ nội thất bọc nệm đã chính thức có hiệu lực.

Theo tuyên bố do Tổng thống Donald Trump ký tháng trước, mức thuế 10% sẽ được áp dụng đối với gỗ mềm và gỗ nguyên liệu nhập khẩu kể từ ngày 14/10.

Ngoài ra, mức thuế 25% sẽ áp dụng cho tủ bếp và tủ trang điểm nhập khẩu, và sẽ tăng lên 50% từ ngày 1/1/2026; thuế đối với đồ nội thất bằng gỗ bọc nệm sẽ tăng từ 25% lên 30%, trừ khi Mỹ đạt được các thỏa thuận thương mại mới.