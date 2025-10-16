Việt Nam lên tiếng vụ việc giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines gần đảo Thị Tứ

TPO - Việt Nam quan ngại về vụ việc xảy ra giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines trong lãnh hải đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Hình ảnh vụ việc xảy ra ở khu vực đảo Thị Tứ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều nay (16/10), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Trước hết, chúng tôi xin nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ”.

“Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Việt Nam cũng đề nghị các bên tôn trọng những quy định quốc tế về an ninh an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do Tổ chức Hàng hải quốc tế ban hành; tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.

Trong vụ việc xảy ra ngày 12/10, Philippines tố các tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và đâm va tàu công vụ và hai tàu cá Philippines trong vùng biển thuộc đảo Thị Tứ.