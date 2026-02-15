Dự kiến 10.000 người tham dự ‘Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng’ tại Hà Nội

TPO - Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 được tổ chức từ 22/2 đến 24/2 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng” diễn ra tối 23/2 (mùng 6 Tết), dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự. Đây là lần đầu tiên lễ hội Gióng đền Sóc tổ chức chương trình nghệ thuật.

Ngày 15/2, UBND xã Sóc Sơn cho biết, Chương trình “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng” là một trong những hoạt động được tổ chức trong Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026. Chương trình dự kiến tổ chức vào tối 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng) tại Khu du lịch - di tích lịch sử đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Ca sĩ Đức Phúc sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình, dự kiến thu hút 10.000 người tham dự.

UBND xã Sóc Sơn cho biết, chương trình “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng” gắn với Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 sẽ là chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc, lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa và khí phách anh hùng Thánh Gióng, tạo điểm nhấn ấn tượng giữa không gian linh thiêng của núi Sóc.

Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần tôn vinh, khẳng định giá trị linh thiêng, trường tồn của “Văn hóa Gióng”, “Văn hóa Tre Việt Nam”; quảng bá hình ảnh Sóc Sơn nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 22/2 đến 24/2

Theo UBND xã Sóc Sơn, Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 22/2 đến 24/2 (tức từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng), gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ diễn ra vào ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng), được tổ chức theo nghi thức truyền thống với các lễ rước, gồm: Lễ dâng hương, lễ rước vật phẩm trầu, cau, giò hoa tre, voi chiến, ngựa chiến… của 8 thôn làng. Trong phần này còn có phần tế lễ, nghi lễ hóa ngựa, hóa voi theo truyền thống.

Phần hội gồm các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian như vật truyền thống, kéo mỏ, cầu húc; các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 là Chương trình “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng”.

Hiện tại, Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết chương trình. Đơn vị cũng đang tích cực phối hợp tổ chức dàn dựng các hoạt động nghệ thuật trong chương trình.

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, các dịch vụ hàng quán sẽ được đưa ra khu vực phía ngoài đền, bảo đảm các dịch vụ lành mạnh cho người dân và du khách, kiên quyết không để xảy ra nạn chèo kéo, cờ bạc trá hình.