Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026 có gì đặc sắc?

TPO - Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026 diễn ra từ ngày 1/1/2026 đến ngày 16/3/2026, với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng.

Tối 7/2 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026, với chủ đề “Sắc Đào xứ Lạng-Kết nối muôn phương”.

Tại lễ hội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Sắc đào xứ Lạng-Kết nối muôn phương”, với các phần “Sức sống hoa Đào”, “Sắc Đào xứ Lạng, Tình thắm muôn phương”, “Mùa xuân dâng Đảng quang vinh”, thu hút sự tham dự của hàng trăm diễn viên trong và ngoài tỉnh.

Điểm nhấn của sự kiện là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đã thu hút hàng nghìn lượt nhân dân theo dõi.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm và đã trở thành một hoạt động văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh Lạng Sơn mỗi dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng trở thành sản phẩm đặc trưng của mảnh đất miền biên viễn Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Tính.

Lễ hội ngày càng khẳng định vai trò là điểm nhấn tiêu biểu, nổi bật và đặc sắc trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh; đồng thời trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm và thưởng ngoạn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa đào từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của mùa xuân xứ Lạng - biểu tượng của khí phách, sức sống, khát vọng vươn lên của con người và vùng đất này. Lễ hội hoa đào xứ Lạng là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, góp phần khơi dậy, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lạng Sơn thân thiện, mến khách.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026 diễn ra từ ngày 1/1/2026 đến ngày 16/3/2026, với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng như: các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, tham quan con đường hoa Xuân xứ Lạng và không gian triển lãm hoa đào; cùng các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại phong phú...

Quốc Nam
#lễ hội hoa đào #Lạng Sơn #du lịch #văn hóa #xuân 2026 #pháo hoa #địa đầu Tổ quốc

