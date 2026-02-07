Bảo vật quốc gia hơn 2.000 năm tuổi

TPO - Trong đợt công nhận Bảo vật quốc gia lần thứ 14, tỉnh Nghệ An có hai hiện vật đặc biệt được công nhận gồm bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và Bia Ma Nhai được khắc trên núi đá.