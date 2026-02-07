Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Bảo vật quốc gia hơn 2.000 năm tuổi

Ngọc Tú

TPO - Trong đợt công nhận Bảo vật quốc gia lần thứ 14, tỉnh Nghệ An có hai hiện vật đặc biệt được công nhận gồm bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và Bia Ma Nhai được khắc trên núi đá.

tp-1711157596104764181.jpg
Ngày 7/2, lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết, trong đợt công nhận Bảo vật quốc gia﻿ lần thứ 14, tỉnh Nghệ An﻿ có 2 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận, gồm bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và Bia Ma Nhai (Ma Nhai kỷ công bi văn).
tp-88806754381886168.jpg
Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc gồm 5 chiếc, hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại bảo tàng. Đây đều là hiện vật gốc có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên, thuộc văn hóa Đông Sơn được phát hiện qua các cuộc khai quật khảo cổ học tại di tích Làng Vạc﻿ (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).
tp-3693126093123395322.jpg
Cụ thể, trống Làng Vạc I cao 28 cm, nặng 11 kg, đường kính mặt 38 cm, trống Làng Vạc II cao 25,5 cm, nặng 10,6 kg, đường kính mặt 35 cm, trống Làng Vạc III cao 23,5 cm, nặng 5 kg, đường kính mặt 27,8 cm, trống Làng Vạc IV cao 48,5 cm, nặng 33,4 kg, đường kính mặt 55 cm, trống minh khí có đường kính mặt 6,5 cm, cao 5 cm, nặng 0,2 kg.
tp-112428c606cc8892d1dd.jpg
tp-c10edc88f2827cdc2593.jpg
Hầu hết trống bị đập méo, chọc thủng mặt hoặc tang. Những dấu vết đó cho thấy đây không phải hư hại ngẫu nhiên, mà là hành vi nghi lễ có chủ đích, phản ánh tập tục “giết chết hiện vật” (ritual killing of objects) - một hiện tượng phổ biến trong phong tục mai táng của cư dân Đông Sơn.
tp-2388848359544661133.jpg
Lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết những chiếc trống này đã được nhiều chuyên gia về văn hóa Đông Sơn nghiên cứu, đánh giá và nhận định đây là những chiếc trống Đông Sơn tiêu biểu còn tương đối nguyên vẹn, hoa văn trang trí phong phú, sắc nét.
tp-dc1f8399ad9323cd7a82.jpg
Đến nay chưa có tổ chức hay cá nhân nào ở Việt Nam lưu giữ hoặc sở hữu hiện vật tương tự. Vậy nên, bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được xem là hiện vật độc bản, có giá trị rất lớn.
tp-545399886603554785.jpg
Tính độc đáo của bộ sưu tập còn thể hiện ở sự đa dạng loại hình, khi hội tụ cả hai dòng trống Đông Sơn cơ bản: trống thấp lưng choãi và trống cao lưng thẳng.
tp-78ca054d2b47a519fc56.jpg
tp-875cb2bf9cb512eb4ba4.jpg
tp-3002f3e0ddea53b40afb.jpg
Không chỉ có giá trị nghệ thuật, bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc còn là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu đời sống vật chất, tinh thần và tín ngưỡng của người Việt cổ, thời văn hóa Đông Sơn.
tp-6-5703.jpg
Một hiện vật khác được công nhận Bảo vật quốc gia dịp này là Bia Ma Nhai (Ma Nhai Kỷ Công Bi Văn) tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An).
tp-m10-7995.jpg
tp-m6-7695.jpg
Bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai khắc năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hựu thứ 7 (1335), trên vách núi Trầm Hương, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
tp-7-9352.jpg
tp-10-9523.jpg
tp-11-5492.jpg
Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán. Trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5 cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam. Đây là tấm bia cổ thứ hai của cả nước, đồng thời là bia cổ nhất hiện còn lưu giữ tại khu vực miền Trung.
tp-m4-9904.jpg
Dưới tấm Bia Ma Nhai là hang đá. Người dân địa phương đã lập bàn thờ, cử người tuần tra canh gác bảo vệ.
anh-chup-man-hinh-2026-02-07-luc-164117.png
anh-chup-man-hinh-2026-02-07-luc-164105.png
Trước đó, năm 2017, Nghệ An đã có 3 Bảo vật quốc gia, gồm: Muôi đồng cán tượng voi, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi và Hộp đựng xá lợi Nhạn Tháp.
anh-chup-man-hinh-2026-02-07-luc-164204.png
anh-chup-man-hinh-2026-02-07-luc-164150.png
anh-chup-man-hinh-2026-02-07-luc-164138.png
Việc tiếp tục có thêm 2 hiện vật được công nhận trong đợt này khẳng định bề dày lịch sử - văn hóa đặc sắc của vùng đất Nghệ An, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Bảo vật Quốc gia #Trống đồng Làng Vạc #văn hóa Đông Sơn #Bia Ma Nhai #Bảo tàng Nghệ An #Thủ tướng Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục