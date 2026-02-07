Bảo vật quốc gia hơn 2.000 năm tuổi

TPO - Trong đợt công nhận Bảo vật quốc gia lần thứ 14, tỉnh Nghệ An có hai hiện vật đặc biệt được công nhận gồm bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và Bia Ma Nhai được khắc trên núi đá.
Hầu hết trống bị đập méo, chọc thủng mặt hoặc tang. Những dấu vết đó cho thấy đây không phải hư hại ngẫu nhiên, mà là hành vi nghi lễ có chủ đích, phản ánh tập tục “giết chết hiện vật” (ritual killing of objects) - một hiện tượng phổ biến trong phong tục mai táng của cư dân Đông Sơn.
Không chỉ có giá trị nghệ thuật, bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc còn là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu đời sống vật chất, tinh thần và tín ngưỡng của người Việt cổ, thời văn hóa Đông Sơn.
Bảo vật quốc gia Bia Ma Nhai khắc năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hựu thứ 7 (1335), trên vách núi Trầm Hương, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán. Trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5 cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam. Đây là tấm bia cổ thứ hai của cả nước, đồng thời là bia cổ nhất hiện còn lưu giữ tại khu vực miền Trung.
Trước đó, năm 2017, Nghệ An đã có 3 Bảo vật quốc gia, gồm: Muôi đồng cán tượng voi, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi và Hộp đựng xá lợi Nhạn Tháp.
Việc tiếp tục có thêm 2 hiện vật được công nhận trong đợt này khẳng định bề dày lịch sử - văn hóa đặc sắc của vùng đất Nghệ An, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.