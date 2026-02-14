Người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất... đồng giá

TPO - Chiều 27 Tết, thị trường hoa cây cảnh Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Trước sức mua tăng đột biến, nhiều nhà vườn quyết định hạ giá kịch sàn và bán đồng giá đào, quất để nhanh hết hàng, kịp về nhà đón Tết.
Dòng người đổ về các điểm bán đào, quất đông dần, người chọn cành, kẻ mặc cả, xe chở cây ra vào liên tục, tạo nên khung cảnh tấp nập.
Mai vàng hạ giá sâu, một chậu to giá chỉ từ 400.000 đồng
Tại khu vực 2 con Rồng Hồ Tây, không khí mua bán cây cảnh cũng diễn ra sôi động.
Chiêu bài "đồng giá", "xả hàng" được nhiều tiểu thương áp dụng triệt để chiều 27 Tết nhằm hút khách và đẩy hàng tồn.