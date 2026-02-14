Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất... đồng giá

Đức Nguyễn

TPO - Chiều 27 Tết, thị trường hoa cây cảnh Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Trước sức mua tăng đột biến, nhiều nhà vườn quyết định hạ giá kịch sàn và bán đồng giá đào, quất để nhanh hết hàng, kịp về nhà đón Tết.

VIDEO: Chiều 27 Tết, người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất.
tp-baotienphong-572.jpg
Chiều 14/2 (tức 27 Tết Bính Ngọ), biển người đổ về các chợ hoa Xuân khu vực Mỹ Đình, Lạc Long Quân... khiến không khí mua bán tại đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
tp-baotienphong-574.jpg
tp-baotienphong-634.jpg
tp-baotienphong-595.jpg
Dòng người đổ về các điểm bán đào, quất đông dần, người chọn cành, kẻ mặc cả, xe chở cây ra vào liên tục, tạo nên khung cảnh tấp nập.
tp-baotienphong-601.jpg
Giá đào, quất chiều 27 Tết giảm khoảng 20–30%. Trong đó, các loại quất mini đồng giá từ 20.000 đồng/chậu đặc biệt hút khách nhờ giá rẻ, dễ vận chuyển.
tp-baotienphong-610.jpg
tp-baotienphong-608.jpg
Mai vàng hạ giá sâu, một chậu to giá chỉ từ 400.000 đồng
tp-baotienphong-585.jpg
Tiểu thương luôn tay cắt tỉa, đóng gói để phục vụ khách muốn nhận cây ngay trong ngày.
tp-baotienphong-599.jpg
"Tôi mua chậu quất này giá 200.000 đồng, rất phù hợp", người phụ nữ chia sẻ.
tp-baotienphong-589.jpg
Phấn khởi mua được cành đào ưng ý, anh Hiếu (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi mua cành này với giá 100.000 đồng. Hôm nay mới được nghỉ làm nên tranh thủ đưa vợ đi sắm sửa”.
tp-baotienphong-616.jpg
Tại khu vực 2 con Rồng Hồ Tây, không khí mua bán cây cảnh cũng diễn ra sôi động.
tp-baotienphong-612.jpg
tp-baotienphong-618.jpg
Chiêu bài "đồng giá", "xả hàng" được nhiều tiểu thương áp dụng triệt để chiều 27 Tết nhằm hút khách và đẩy hàng tồn.
tp-baotienphong-614.jpg
Bà Mai Liên (tiểu thương bán đào) cho biết: “Hôm nay đã là 27 Tết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Chúng tôi treo biển giảm giá để bán nhanh, thu hồi vốn và sớm dọn hàng về nhà chuẩn bị đón Tết cùng gia đình".
tp-baotienphong-622.jpg
Dòng người ken đặc, di chuyển chật kín chợ hoa khu vực Tây Hồ. Khung cảnh mua bán sầm uất, tấp nập bao trùm các chợ hoa ngay trong ngày đầu người dân chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ.
Đức Nguyễn
#Hà Nội #đào #quất #Tết #mua sắm #đón năm mới #người dân Thủ đô

Xem thêm

Cùng chuyên mục