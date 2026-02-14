Người Hà Nội đổ xô đi săn đào, quất... đồng giá

TPO - Chiều 27 Tết, thị trường hoa cây cảnh Hà Nội nóng hơn bao giờ hết. Trước sức mua tăng đột biến, nhiều nhà vườn quyết định hạ giá kịch sàn và bán đồng giá đào, quất để nhanh hết hàng, kịp về nhà đón Tết.