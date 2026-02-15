Cận cảnh loạt dự án chống ngập tại Hà Nội thi công xuyên Tết

TPO - Hà Nội đang dốc toàn lực thi công 10 dự án và 2 bể ngầm nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trước mùa mưa 2026. Tiến độ khẩn trương này được duy trì liên tục, không ngừng nghỉ ngay cả trong những ngày Tết.

VIDEO: Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, thi công xuyên lễ Tết “3 ca, 4 kíp”

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo quan điểm xử lý ô nhiễm và úng ngập là phải "làm nhanh, làm ngay, làm tổng thể". Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu chậm giải phóng mặt bằng cho các dự án này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo sở đã chỉ đạo thành lập 10 nhóm công tác theo dõi đôn đốc chủ đầu tư 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhằm bảo đảm tiến độ

Ông Du cũng cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành các hạng mục phục vụ công tác tiêu thoát nước, chống úng ngập trước 30/4.

Theo ghi nhận, tại công trình khẩn cấp xây dựng tuyến thoát nước đường Hoàng Minh Thảo – DT3 Khu đô thị Tây Hồ Tây, những ngày cận Tết, hàng chục kỹ sư, công nhân vẫn khẩn trương thi công các hạng mục quan trọng, bảo đảm tiến độ dự án.

Tuyến thoát nước này được xem là giải pháp hạ tầng cấp thiết, góp phần giải quyết bài toán ngập úng kéo dài và nâng cao chất lượng sống cho người dân quanh khu vực Tây Hồ Tây.

Ông Đỗ Văn Vị (Phó trưởng phòng quản lý thoát nước và xử lý nước thải Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội) cho biết: "Đối với dự án này thì có 8 hạng mục công trình và hiện nay chúng tôi đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Tổng thể dự án đạt khoảng 30%, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ trước ngày 30/4".

Trong số các công trình khẩn cấp vừa được triển khai, đáng chú ý là bể ngầm chống ngập xây dựng tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khu đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng). Đây đều là những điểm thường xuyên xảy ra úng ngập khi mưa lớn.

Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm có dung tích 2.500 m³ đang được triển khai tại khu vực Phùng Hưng – Đường Thành – Bát Đàn. Hiện nay, máy móc và vật tư đã bắt đầu được tập kết để phục vụ thi công bể ngầm trước chợ Hàng Da. Tổng kinh phí thực hiện dự án ước tính hơn 18 tỷ đồng.

Tại khu vực thi công hồ điều hòa Phú Đô, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 27 tháng Chạp, công trường vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca thi công nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Được biết, Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án hồ điều hòa Phú Đô. “Quan điểm của địa phương là làm đúng quy định, làm đủ chế độ, làm nhanh tiến độ nhưng luôn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân”, ông Lê Việt Bắc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm nhấn mạnh.

Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, song song với tháo gỡ vướng mắc mặt bằng.

Với đầy đủ vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị chức năng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Khi dự án hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu, thoát nước, tăng cường khả năng điều hòa và giảm thiểu tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố.