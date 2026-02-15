Cán bộ Mặt trận lấy sự hài lòng, ấm no của Nhân dân làm thước đo kết quả công tác

TPO - “Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy tinh gọn đã được sắp xếp trong năm 2025. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo kết quả công tác", bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết và những kỳ vọng trong năm mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Ảnh: PV.



"Mái nhà chung" Mặt trận vững chãi hơn

Thưa bà, trong năm 2025, MTTQ Việt Nam đã thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội về mái nhà chung Mặt trận. Xin bà cho biết ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới?

Có thể khẳng định, năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, một "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận. Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội về dưới "mái nhà chung" Mặt trận không đơn thuần là một giải pháp cơ học nhằm giảm bớt đầu mối hành chính hay tinh giản biên chế, mà đây là quyết tâm chính trị cao nhất, là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 đã đánh dấu một chặng đường mới, chặng đường vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, MTTQ Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự ngày hội đại đoàn kết tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội, tháng 11/2025. Ảnh: TTXVN.

Với quyết tâm chính trị cao, từ ngày 01/7/2025, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, gồm: 09 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 07 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với cấp tỉnh: Các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025, của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có 30 tỉnh, thành phố thành lập 10 ban; 3 tỉnh, thành phố thành lập 9 ban (Huế, Lai Châu, Lạng Sơn); 1 tỉnh thành lập 11 ban (Đồng Nai); một số tỉnh thành lập 2 ban tham mưu công tác Công đoàn tại địa phương (Ban Công tác Công đoàn; Ban Công đoàn khu công nghiệp).

Đối với cấp xã: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh/thành phố đã ban hành quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo quy định.

Như vậy, có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung đề án của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, khoa học; đạt kết quả rõ rệt cả về nhận thức, tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động; khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của MTTQ Việt Nam trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa X.

Sự tinh gọn này giúp "mái nhà chung" Mặt trận trở nên vững chãi hơn, tạo ra một sức mạnh cộng hưởng thực chất, nơi mà tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, trí thức đến đồng bào tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung “mái nhà Mặt trận” sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách.

Sức mạnh của Mặt trận không chỉ đến từ số lượng tổ chức thành viên, mà từ sự cộng hưởng về mục tiêu, trách nhiệm và hành động để hướng tới lợi ích chung của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tạo nên thế trận lòng dân vững chắc

Có thể khẳng định, từ “mái nhà chung” ấy, tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước và thể hiện rõ nhất trong những thời điểm người dân tại nhiều tỉnh, thành gặp khó khăn, mất mát do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Theo bà, điều gì đã làm nên sức mạnh đó và vai trò quy tụ, kết nối của Mặt trận được thể hiện rõ nét như thế nào?

Nhìn lại năm 2025, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản của người dân tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Trung bộ và Nam Trung bộ. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân, tất cả đặt mục tiêu an toàn cho nhân dân, lo cho dân có cái ăn, nước uống, quần áo là trên hết.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tiếp nhận và trao quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ảnh: PV.



Để góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra.

Kể từ sau Lễ phát động ngày 2/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp đón 472 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tại 02 điểm tiếp nhận. Kết quả, sau 122 ngày phát động (từ ngày 2/10/2025 đến ngày 31/01/2026), đã có hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ ủng hộ qua các sự kiện, chương trình; qua hệ thống các tài khoản và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.442 tỷ đồng, trong đó: kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) trên 1.437 tỷ đồng; các sản phẩm, quà tặng tương đương trên 4,772 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/01/2026, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 4.150 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra; tính đến ngày 07/2/2026 đã phân bổ trên 3.472 tỷ đồng.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã có nhiều hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào và Nhân dân các địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kết quả đó chính là minh chứng cho truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Tương thân tương ái” quý báu của dân tộc Việt Nam và MTTQ Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa truyền thống đó để mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng. Chính sự đồng thuận và trách nhiệm chung ấy đã tạo thành điểm tựa xã hội vững chắc cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ để bà con vượt qua khó khăn, tái thiết đời sống.

Điều này cho thấy, khi Mặt trận vận hành dưới một "mái nhà chung" thống nhất, vai trò kết nối của Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tiền hay hàng cứu trợ, mà là kết nối giữa nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát địa bàn, thống kê chính xác thiệt hại để hỗ trợ đúng người, đúng địa chỉ. Từ nguồn lực huy động được, hàng ngàn căn nhà "Đại đoàn kết" đã được sửa chữa và xây mới, sinh kế của người dân được khôi phục, trẻ em được trở lại trường. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho việc biến "chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng”.

Hơn thế nữa, vai trò của Mặt trận còn thể hiện ở việc khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, tinh thần sẻ chia của chính người dân vùng lũ. Theo đó, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, cùng với lực lượng công an, quân đội, cán bộ Mặt trận cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên cùng chung sức hoàn thiện những căn nhà của tình đồng chí, nghĩa đồng bào để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc phân bổ trên 280 tỷ đồng cho các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham gia thực hiện xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 34.579 hộ có nhà sửa chữa, 4.000 hộ có nhà xây mới trong chiến dịch Quang Trung; hỗ trợ 100.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ tại 9 tỉnh miền Trung; hỗ trợ 1.616 hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ, cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 tại 18 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí thực hiện là 479,725 tỷ đồng (triển khai từ ngày 16/01/2026, hoàn thành trước ngày 12/02/2026).

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chiến dịch. Điều này tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc.

Qua thực tế triển khai chúng ta thấy rằng, thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê; nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Và với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta đã giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội

Từ những kết quả đạt được qua các hoạt động nổi bật năm 2025, bà có thể chia sẻ những định hướng, trọng tâm hành động và giải pháp then chốt mà MTTQ Việt Nam sẽ triển khai trong năm 2026 nhằm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới?

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới của đất nước sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; năm 2026 cũng là năm cả hệ thống chính trị đang tiếp tục chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự Hội nghị gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Ảnh: PV.



Trước yêu cầu đó, MTTQ Việt Nam cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, từ đó phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nhất là tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện 09 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giới thiệu, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Xây dựng, phát huy các mô hình “tự quản - tự chủ - tự giám sát” ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở; Tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”; Thực hiện “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền, các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận; Triển khai đánh giá bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, coi đây là công cụ quan trọng để đo lường sự đồng thuận và phản ứng của xã hội đối với sự điều hành của chính quyền các cấp.

Thứ ba, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu sắc; tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức xây dựng thành công một nước Việt Nam “Hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động và phát huy vai trò hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chăm lo hơn nữa đời sống và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhấn mạnh tới 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, trong đó có đề cập: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng hội tụ và phát huy cao nhất sức mạnh của Nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường. Kiên trì thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng của khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp xã hội và mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm, trật tự, kỷ cương; nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng với quốc gia, dân tộc”.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức các hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Ảnh: PV.



Để làm được những điều đó, giải pháp mang tính quyết định vẫn là vai trò của đội ngũ cán bộ. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy tinh gọn đã được sắp xếp trong năm 2025. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo kết quả công tác. Với tinh thần đại đoàn kết được hun đúc từ truyền thống và sức mạnh của thời đại, tôi tin tưởng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đóng góp quan trọng vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân.