TPHCM lý giải dòng người quay lại TP.HCM ngay sau Tết tăng vọt

Vân Sơn
Anh Nhàn
TPO - Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/2, ông Lê Hải Phong – Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, khác với mọi năm, năm nay người dân quay lại thành phố rất sớm, từ khi còn chưa kết thúc thời gian nghỉ Tết.

Theo ông Phong, công tác tổ chức vận tải, chỉnh trang đô thị và bố trí không gian công cộng được triển khai đồng bộ từ trước Tết. Hoạt động vận chuyển hành khách tại các cửa ngõ, bến xe, sân bay và các trục giao thông chính diễn ra an toàn, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân. Việc mở rộng các công viên, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hội hoa xuân và chợ hoa Tết đã góp phần phân tán dòng người, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Trong lĩnh vực vận tải liên tỉnh, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, sản lượng hành khách qua các bến xe đạt gần 794.000 lượt, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Sau Tết, từ mùng 4 đến mùng 9, lượng khách quay lại thành phố tăng nhanh, sớm đạt 90–95% so với thời điểm trước Tết. Điều này cho thấy người dân có xu hướng chủ động rút ngắn thời gian nghỉ, trở lại làm việc sớm và phân bổ thời gian di chuyển hợp lý hơn, qua đó giảm áp lực dồn vào một thời điểm.

giao-thong.jpg
Sau Tết Nguyên đán lưu lượng giao thông tại TPHCM đã phục hồi 95% so với trước Tết (ảnh: Hữu Huy)

Vận tải hành khách công cộng tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Trong 9 ngày Tết, tổng sản lượng đạt khoảng 12 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tuần cao điểm sau Tết, hệ thống xe buýt và các loại hình vận tải công cộng phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách. Dù thấp hơn khoảng 3% so với ngày thường, mức tăng trưởng so với cùng kỳ cho thấy thói quen sử dụng phương tiện công cộng đang dần được củng cố.

Đáng chú ý, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên ghi nhận hơn 65.000 lượt khách trong các ngày Tết, vượt kế hoạch đề ra và tăng mạnh so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu khả quan trong việc hình thành thói quen sử dụng vận tải khối lượng lớn, từng bước chia sẻ áp lực cho giao thông đường bộ.

Đối với lĩnh vực hàng không, tổng sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trên địa bàn đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Việc đưa vào khai thác nhà ga T3, ứng dụng công nghệ sinh trắc học và làm thủ tục trực tuyến đã góp phần giảm áp lực tại khu vực nhà ga cũng như giao thông kết nối. Trong khi đó, vận tải đường sắt giữ mức ổn định, không phát sinh sự cố.

image.jpg
Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên ghi nhận hơn 65.000 lượt khách trong các ngày Tết (ảnh: Hữu Huy)

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận tải, song hàng không tăng trưởng tốt và metro có bước phát triển rõ rệt, tạo ra sự dịch chuyển tích cực trong lựa chọn phương thức đi lại của người dân.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong 9 ngày Tết, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ; không xảy ra tai nạn đường thủy và đường sắt. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác điều tiết, tổ chức giao thông, tuyên truyền và kiểm soát trong cao điểm lễ, Tết.

Trước Tết, một số khu vực cửa ngõ, bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm do nhu cầu rời thành phố tăng cao. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ, giao thông cơ bản thông thoáng.

Sau Tết, lưu lượng phương tiện tăng nhanh từ mùng 5 tại các cửa ngõ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài nhờ người dân chủ động lựa chọn thời điểm trở lại thành phố và các giải pháp điều tiết kịp thời.

Vân Sơn
Anh Nhàn
