Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 55 tấn lòng, dạ dày và chân gà không rõ nguồn gốc trong kho doanh nghiệp ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa quyết định phạt 226,5 triệu đồng và yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy tiêu hủy 55,3 tấn lòng, dạ dày và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong kho lạnh công ty.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định phạt Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy (viết tắt là Công ty Trường Huy, trụ sở xã Thượng Hồng) tổng số 226,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra Công ty Trường Huy, địa chỉ cũ tại thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nay là thôn Bình Cách, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

thuc-pham-ban-3.jpg
thuc-pham-ban-4.jpg
Lòng lợn trong kho chứa Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy, tại xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty này không niêm yết giá hàng hóa, sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kinh doanh thực phẩm (lòng lợn, dạ dày lợn, chân gà các loại) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh công ty này phát hiện số lượng lớn thực phẩm là nội tạng lợn, chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, 17,8 tấn lòng lợn sấy khô, 1,92 tấn dạ dày lợn sấy khô, 16,9 tấn lòng lợn đông lạnh (đã qua luộc và ướp muối), 17,7 tấn dạ dày lợn và 920 kg chân gà đông lạnh. Lượng lớn thực phẩm này đều được bọc trong túi nilon (loại 10 kg/túi) mà không có thông tin trên bao bì, không có nhãn mác…

Lòng lợn, dạ dày và chân gà các loại có tổng trọng lượng 55,3 tấn, được định giá hơn 2,2 tỷ đồng.

thuc-pham-ban-1.jpg
thuc-pham-ban-2.jpg
thuc-pham-ban-6.jpg
Tang vật là lòng, dạ dày không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng xác định, Công ty Trường Huy đã có nhiều hành vi vi phạm, gồm: không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngay sau đó, cơ quan liên ngành yêu cầu Công ty Trường Huy niêm yết giá theo đúng quy định, buộc tiêu hủy 55,3 tấn lòng, dạ dày và chân gà các loại do số hàng hóa này mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ xác minh nguồn gốc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #thực phẩm bẩn #không rõ nguồn gốc #an toàn thực phẩm #lòng lợn #chân gà #nguồn gốc #xuất xứ

Xem thêm

Cùng chuyên mục