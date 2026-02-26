Hơn 55 tấn lòng, dạ dày và chân gà không rõ nguồn gốc trong kho doanh nghiệp ở Hải Phòng

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa quyết định phạt 226,5 triệu đồng và yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy tiêu hủy 55,3 tấn lòng, dạ dày và chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong kho lạnh công ty.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định phạt Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy (viết tắt là Công ty Trường Huy, trụ sở xã Thượng Hồng) tổng số 226,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra Công ty Trường Huy, địa chỉ cũ tại thôn Bình Cách, xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), nay là thôn Bình Cách, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

Lòng lợn trong kho chứa Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại dịch vụ Trường Huy, tại xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty này không niêm yết giá hàng hóa, sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kinh doanh thực phẩm (lòng lợn, dạ dày lợn, chân gà các loại) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh công ty này phát hiện số lượng lớn thực phẩm là nội tạng lợn, chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, 17,8 tấn lòng lợn sấy khô, 1,92 tấn dạ dày lợn sấy khô, 16,9 tấn lòng lợn đông lạnh (đã qua luộc và ướp muối), 17,7 tấn dạ dày lợn và 920 kg chân gà đông lạnh. Lượng lớn thực phẩm này đều được bọc trong túi nilon (loại 10 kg/túi) mà không có thông tin trên bao bì, không có nhãn mác…

Lòng lợn, dạ dày và chân gà các loại có tổng trọng lượng 55,3 tấn, được định giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Tang vật là lòng, dạ dày không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng xác định, Công ty Trường Huy đã có nhiều hành vi vi phạm, gồm: không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngay sau đó, cơ quan liên ngành yêu cầu Công ty Trường Huy niêm yết giá theo đúng quy định, buộc tiêu hủy 55,3 tấn lòng, dạ dày và chân gà các loại do số hàng hóa này mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ xác minh nguồn gốc.