Đại tướng Lương Tam Quang phát động trồng 4 triệu cây xanh

Minh Đức
TPO - Sáng 26/2, tại Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát động “Tết trồng cây năm 2026 – Vì một Việt Nam xanh”. Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời kêu gọi toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) trồng và chăm sóc tối thiểu 4 triệu cây xanh trong năm 2026, gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, phong trào Tết trồng cây được duy trì từ năm 1960 theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

screen-shot-2026-02-26-at-162532.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BCA.

Trong giai đoạn 2021–2025, lực lượng CAND đã trồng hơn 12 triệu cây xanh; riêng năm 2025 trồng trên 3 triệu cây. Năm 2026, mục tiêu đặt ra là trồng và chăm sóc từ 4 triệu cây trở lên, đồng thời bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, sinh trưởng tốt, tránh chạy theo số lượng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, định hướng phát triển bền vững của đất nước xác định bảo vệ môi trường là trụ cột trung tâm; phấn đấu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ che phủ rừng 42%, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Việc trồng và bảo vệ cây xanh, theo Bộ trưởng, không chỉ là phong trào mà là trách nhiệm cụ thể của từng ngành, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai trồng cây đi đôi với chăm sóc, bảo vệ rừng; lựa chọn giống cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, trồng đúng quy hoạch; tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả.

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức hoạt động chạy bộ gây quỹ trồng cây, tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu vực trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên và quảng trường Nguyễn Văn Linh. Đoàn công tác cũng dự lễ phát động trồng cây do Cục An ninh Đối ngoại tổ chức tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình (xã Hoàng Hoa Thám), đồng thời trồng cây lưu niệm tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan và Khu di tích Đền Trần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Minh Đức
