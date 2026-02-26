Gần 1000 doanh nghiệp ở TPHCM đang có nhu cầu tuyển dụng lao động

TPO - Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM chiều 26/2, ông Đoàn Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Việc làm – An toàn Lao động, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm, trong đó phiên giao dịch đầu năm dự kiến diễn ra vào ngày 10/3.

978 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động

Theo ông Khoa, đến ngày 25/2, phần lớn doanh nghiệp đã ổn định nhân sự, tổ chức sản xuất bình thường. Một số đơn vị tạo điều kiện cho người lao động kéo dài thời gian nghỉ phép năm hoặc nghỉ bù sau Tết, song vẫn triển khai các chính sách khuyến khích quay lại làm việc đúng kế hoạch như hỗ trợ lì xì, thưởng đầu năm, phụ cấp đi lại.

Người lao động tại TPHCM phấn khởi quay lại công việc sau kỳ nghỉ Tết (ảnh Hương Chi)

Tỷ lệ thiếu hụt lao động sau Tết ở mức khoảng 5%, chủ yếu rơi vào nhóm lao động ở các tỉnh chưa trở lại thành phố do kéo dài thời gian nghỉ hoặc chuyển sang môi trường làm việc mới với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng mạnh ngay đầu năm với gần 59.500 vị trí việc làm cần bổ sung. Trong đó, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 40%). Nhóm ngành công nghiệp chế biến – chế tạo và kỹ thuật đứng thứ hai với hơn 23%, tiếp theo là thương mại – dịch vụ và logistics.

Các vị trí chuyên môn cao như tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, bất động sản cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng ổn định, phản ánh xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện đã có 978 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM với hơn 36.800 vị trí trống, trong đó khu vực khu công nghiệp – khu chế xuất chiếm trên 80% tổng nhu cầu. Đây tiếp tục là “đầu tàu” trong việc thu hút lao động của thành phố, đặc biệt ở các ngành sản xuất xuất khẩu.

Đại diện Sở Nội vụ cho rằng sau Tết thường xuất hiện biến động lao động cục bộ, do đó để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng chính sách tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp; cải thiện môi trường làm việc; đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi; đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề để người lao động có cơ hội gắn bó lâu dài.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với cơ quan quản lý lao động để thông tin nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận lao động tại chỗ cũng là giải pháp quan trọng nhằm ổn định nguồn nhân lực.

Kết nối liên vùng, mở rộng nguồn cung lao động

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ tăng cường tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm, trong đó phiên giao dịch đầu năm dự kiến diễn ra vào ngày 10/3. Hoạt động này nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời rà soát, phân loại nguồn lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp. Thành phố cũng đẩy mạnh kết nối liên vùng thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, qua đó mở rộng nguồn cung lao động cho những ngành nghề có nhu cầu cao.

Lao động của doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp ở TPHCM.

Trong quý I, thị trường lao động được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhất là ở khu vực sản xuất – dịch vụ khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện đơn hàng và chuẩn bị cho các kế hoạch xuất khẩu. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống, du lịch và chăm sóc khách hàng tăng mạnh.

Dịp Tết vừa qua cũng ghi nhận 2.262 doanh nghiệp với hơn 63.600 lao động làm việc xuyên Tết, tập trung ở các ngành dịch vụ, vận tải, cung ứng hàng hóa thiết yếu, vệ sinh môi trường, y tế và truyền thông, góp phần bảo đảm hoạt động kinh tế – xã hội diễn ra thông suốt.

Dự báo trong quý II, nhu cầu nhân lực tại TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, dịch vụ lưu trú – ăn uống và chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, các khu vực lân cận như Bình Dương cũ có xu hướng tăng nhu cầu lao động trong ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, còn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cần thêm nhân lực cho lĩnh vực cảng biển, logistics và vận tải với yêu cầu chuyên môn, kỹ năng cao.