TPHCM có thêm 25 tuyến buýt điện từ ngày 1/3

TPO - Từ ngày 1/3 tới, TPHCM sẽ chính thức đưa vào vận hành 25 tuyến buýt điện mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, trong số 25 tuyến kể trên, công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus sẽ khai thác 9 tuyến buýt điện, gồm các tuyến: 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 và 148. Đặc biệt, tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán) được xem là tuyến buýt điện đầu tiên triển khai tại khu vực Cần Giờ.

Tuyến 127 sẽ sử dụng phương tiện xe buýt điện VinFast EB6, 30 chỗ. Thời gian hoạt động từ 5h đến 20h. Tổng số chuyến xe hoạt động là 120 chuyến/ngày với 12 xe hoạt động. Giá vé lượt hành khách thường giữ nguyên 6.000 đồng, vé học sinh - sinh viên 3.000 đồng và vé bán trước 135.000 đồng/tập.

Tuyến số 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga) sẽ kéo dài giờ phục vụ đến 21h và tăng tổng số chuyến lên 226 chuyến/ngày với 22 xe hoạt động, đồng thời giảm giá vé lượt hành khách thường còn 6.000 đồng/lượt. Vé cho học sinh - sinh viên duy trì mức 3.000 đồng/lượt, vé bán trước (tập 30 vé) giảm còn 135.000 đồng/tập.

Từ ngày 1/3, TPHCM sẽ chính thức đưa vào vận hành 25 tuyến buýt điện mới. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Đối với tuyến số 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen), giờ hoạt động được điều chỉnh từ 5h đến 22h, tăng tổng số chuyến lên 154 chuyến/ngày với 15 xe phục vụ, giá vé ổn định như các tuyến khác (6.000 đồng/lượt, 3.000 đồng/lượt cho học sinh - sinh viên và 135.000 đồng/tập).

Tuyến 93 (Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới) cũng mở rộng giờ hoạt động, bắt đầu sớm hơn (lúc 4h30) tại bến Sài Gòn và 4h15 tại bến Miền Đông mới, kết thúc lúc 22h mỗi ngày. Tuyến này sẽ tăng lên 148 chuyến/ngày với 18 xe hoạt động. Giá vé lượt hành khách thường là 7.000 đồng, học sinh - sinh viên 3.000 đồng và vé bán trước 157.500 đồng/tập.

Với các tuyến sử dụng xe buýt điện VinFast EB8 60 chỗ, như tuyến 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia) và tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), giờ hoạt động cũng được kéo dài đến 22h, tổng số chuyến tăng lên 210 và 154 chuyến/ngày tương ứng, phục vụ bằng 24 và 18 xe. Giá vé lượt hành khách thường được giữ nguyên ở 7.000 đồng hoặc 6.000 đồng tùy tuyến.

Các tuyến khác như 140 (Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi), 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen) và 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp) cũng tăng chuyến và kéo dài giờ phục vụ... với tổng số chuyến hoạt động từ 130 đến 154 chuyến/ngày tùy tuyến, sử dụng xe VinFast EB6 30 chỗ, giá vé ổn định như các tuyến khác.

Cùng thời điểm ngày 1/3, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futabuslines) cũng sẽ đưa vào hoạt động 16 tuyến buýt điện mới, gồm các tuyến: 01, 04, 08, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170. Trong đó, tuyến 170 là tuyến phục vụ nội khu Đại học Quốc gia TPHCM, kết nối các bến xe khu A và khu B, đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên và giảng viên.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, toàn thành phố hiện có 179 tuyến buýt với 2.319 phương tiện đang hoạt động. Trong đó có 47 tuyến buýt điện (627 xe) và 18 tuyến xe sử dụng nhiên liệu khí CNG với 449 xe, chiếm gần 46,4% tổng số xe buýt theo tiêu chí thân thiện môi trường.

Việc bổ sung hàng trăm xe buýt điện mới từ ngày 1/3 sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ này, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, sạch trong hệ thống vận tải hành khách công cộng tại TPHCM.