[Clip] 'Mướt mồ hôi', chật vật quay lại TPHCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Hữu Huy
TPO - Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Trung quay trở lại TPHCM tăng đột biến, người và xe chật vật di chuyển. Lực lượng chức năng triển khai phân luồng, điều tiết giao thông vào các tuyến cao tốc từ sớm để giảm tải ùn ứ kéo dài.

Clip: Mật độ lưu thông tăng cao trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên vào 15h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ) cho thấy, quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu) và khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM đông nghẹt người từ miền Tây đổ về thành phố sau kỳ nghỉ dài.

Dòng xe máy, ôtô chở đầy hành lý và quà quê xếp hàng dài trên nhiều đoạn đường. Có nhiều thời điểm, giao thông ùn ứ tại khu vực các nút giao do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

tp-cua-ngo-10291.jpg
Lượng phương tiện gia tăng đột biến trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), cửa ngõ phía Tây TPHCM.
tp-cua-ngo-9999.jpg
tp-cua-ngo-0.jpg
Khu vực nút giao Lê Khả Phiêu - Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu - Đoàn Nguyễn Tuấn qua xã Bình Chánh chật cứng người, xe.
tp-cua-ngo-20.jpg
Đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ TPHCM đi tỉnh Tây Ninh rất thông thoáng, trong khi chiều ngược lại, dòng xe xếp hàng dài.
tp-cua-ngo-201291.jpg
Dòng xe xếp hàng di chuyển trên quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM.
tp-cua-ngo-1029.jpg
Thời tiết nắng nóng oi bức khiến nhiều người đi đường mệt mỏi.
tp-tre-em-210921.jpg
tp-tre-em.jpg
tp-tre-em-12.jpg
tp-tre-em-10.jpg
Trên xe chất đầy hành lý, quà quê lỉnh kỉnh cùng những đứa trẻ theo chân ba, mẹ trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ.
tp-tre-em-5.jpg
Một số em ngủ vùi sau tay lái của người thân vì say nắng và mệt mỏi.
tp-cua-ngo-22.jpg
Người dân mang theo cả thú cưng quay trở lại thành phố.
tp-cua-ngo-102091.jpg
Không chỉ giao thông căng thẳng, thời tiết nắng nóng vào buổi trưa và chiều cũng khiến hành trình trở lại TPHCM của người dân thêm gian nan.
tp-cua-ngo-8.jpg
Một số người cho xe "leo vỉa hè" để cố thoát khỏi điểm ùn tắc trên quốc lộ 1.
tp-cua-ngo-2102902.jpg
Khu vực nút giao thông Lê Khả Phiêu - Đoàn Nguyễn Tuấn vào chiều cuối kỳ nghỉ.
tp-cua-ngo-20202.jpg
Thời tiết nắng nóng oi bức khiến nhiều người tham gia giao thông trên quốc lộ 1 phải dừng xe nghỉ ngơi ở các bóng mát ven đường. "Đi dưới trời nắng gay gắt thế này thật sự rất mệt, nhất là khi xe máy chở theo đồ đạc. Ai cũng mong sớm về đến TP.HCM để ổn định lại công việc vào ngày mai”- anh Trần Văn Phúc (quê Vĩnh Long) chia sẻ khi đang trên đường trở lại TPHCM.
anh-3-9789.jpg
Trong khi cửa ngõ phía Tây TPHCM đông đúc thì ở khu vực phía Đông - nút giao thông An Phú - điểm kết nối vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành lại khá thông thoáng.
anh-4-5239.jpg
Người dân lỉnh kỉnh hành lý và quà quê quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ.

Trên nhiều tuyến cao tốc nối TPHCM với các tỉnh, lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Từ hướng miền Tây, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận liên tục ùn ứ. Trong khi đó, các tuyến cao tốc từ miền Trung như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng chật kín, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ để phân luồng, đóng - mở lối vào cao tốc theo từng đợt và điều hướng phương tiện sang quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực cho các cao tốc đang quá tải, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Hữu Huy
