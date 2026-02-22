[Clip] 'Mướt mồ hôi', chật vật quay lại TPHCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết

TPO - Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Trung quay trở lại TPHCM tăng đột biến, người và xe chật vật di chuyển. Lực lượng chức năng triển khai phân luồng, điều tiết giao thông vào các tuyến cao tốc từ sớm để giảm tải ùn ứ kéo dài.
Ghi nhận của phóng viên vào 15h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ) cho thấy, quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu) và khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM đông nghẹt người từ miền Tây đổ về thành phố sau kỳ nghỉ dài.
Dòng xe máy, ôtô chở đầy hành lý và quà quê xếp hàng dài trên nhiều đoạn đường. Có nhiều thời điểm, giao thông ùn ứ tại khu vực các nút giao do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.
Khu vực nút giao Lê Khả Phiêu - Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu - Đoàn Nguyễn Tuấn qua xã Bình Chánh chật cứng người, xe.
Trên xe chất đầy hành lý, quà quê lỉnh kỉnh cùng những đứa trẻ theo chân ba, mẹ trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ.
Người dân mang theo cả thú cưng quay trở lại thành phố.
Trên nhiều tuyến cao tốc nối TPHCM với các tỉnh, lưu lượng phương tiện tăng cao trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Từ hướng miền Tây, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận liên tục ùn ứ. Trong khi đó, các tuyến cao tốc từ miền Trung như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng chật kín, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ để phân luồng, đóng - mở lối vào cao tốc theo từng đợt và điều hướng phương tiện sang quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực cho các cao tốc đang quá tải, hạn chế ùn tắc kéo dài.